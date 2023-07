El jotero Marc Pardo aúna el folclore y el humor en ‘100% Chaparro’

El joven jotero valdealgorfano Marc Pardo, conocido como Chaparro, presentará este viernes en el Teatro las Esquinas de Zaragoza el espectáculo ‘100% Chaparro: hoy tengo el cuerpo de jota’. En su nueva propuesta, el polifacético precursor del folclore, aúna sus dos pasiones: la jota y el humor mediante un espectáculo único que captura su esencia, la de un «viejoven con jotitis enamorado de la tierra aragonesa». Todo ello con el objetivo principal de provocar risas, al tiempo que acercar la cultura de la jota al público y enganchar a las generaciones más jóvenes.

La actuación responderá a preguntas como ‘¿Cuántas jotas es capaz de cantar un ser humano normal a lo largo del día?’ o ‘¿Qué le puede preocupar a un viejoven de 18 años?’ mediante una propuesta rompedora dirigida por Sergio Aso. «Festivales de jota hemos visto, y también algún humorista, pero juntarlo no, y son dos ramas no tan diferentes», explica el jotero de 18 años. Sin embargo, Pardo reconoce que no hay que abandonar la solemnidad y el respeto a la jota: «Pero no vamos a estar sentados escuchando misa, hay que reír y disfrutar de este falso aragonés que soy yo», y es que Marc nació en El Prat de Llobregat, aunque enseguida vio que su lugar estaba en el Bajo Aragón.

Corta pero intensa carrera

La pasión por la jota de Marc Pardo le ha llevado a alcanzar grandes logros en el mundo de la música tradicional aragonesa. Desde temprana edad ha cultivado su amor por la jota, inspirado por sus abuelos y su estrecha relación con su pueblo. Aunque lleva cantando desde los 6 años, es en diciembre de 2021 cuando su vida dio un giro inesperado con el paso por programa de televisión Jotalent en AragónTV, donde llegó a la final. La televisión le brindó la oportunidad de abrirse puertas en el mundo de la Jota, tanto a nivel nacional como internacional. Su talento y dedicación llamaron la atención del director musical de Jotalent, Sergio Aso, quien decidió colaborar con él debido a la gran expectativa que había generado su figura en Aragón.

Con 18 años recién cumplidos, colabora en diferentes asociaciones y grupos de jota, aunque también es mantenedor de un sinfín de tradiciones; bandeado campanas, tambores de Semana Santa o cabezudos. En diciembre presentó su primer disco ‘Chaparro de Valdealgorfa’ que lleva Valdealgorfa por bandera con un trabajo grabado en un granero en Alcorisa: «Está grabado por tres chavales de 17 años, pero nos hemos gastado dinero y está bien, que no se piensen». Sumado a ello, está organizando un innovador concurso de coplas en su pueblo el 25 de agosto.

Ahora, Chaparro y su espectáculo prometen una velada llena de alegría y diversión, donde la tradición se encuentra con la contemporaneidad, invitando a todos a unirse a su singular visión de la jota. Parte de ese espectáculo lo presentó en Radio La Comarca.