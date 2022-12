Juan Velayos: «La madera tecnológica es el material del siglo XXI»

El proyecto de JV20 Forest se ubica en Andorra, una zona que conoce bien...

Respecto a este proyecto, ¿por qué en Aragón y más concretamente en Andorra?

En los últimos años han llegado varias empresas al territorio que se han acabado marchando sin lograr su propósito. ¿Cuál es su compromiso real con la zona?

¿El Gobierno de Aragón les solicitó algún tipo de compromiso de permanencia?

No. Yo te diría que no tenemos ninguna obligación de estar un tiempo determinado, faltaría más. Obviamente luego sí tienes una serie de compromisos y acuerdos que estarán vinculados a la permanencia o a la estabilidad, pero yo creo que no es planteable otra cosa. En mi cabeza no hay plan B. Vamos a invertir muchísimo dinero en una fábrica, y el compromiso es a larguísimo plazo. Por lo tanto, no, no hay ninguna obligación con el Gobierno de estar X tiempo, pero no me cabe en la cabeza otra cosa porque el largo plazo es inherente a este proyecto.