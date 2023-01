La Junta de Personal del sector de Alcañiz pide 24 horas de presencialidad en las SVB

La Junta de Personal del Sector de Alcañiz volvió a mostrar este lunes «su absoluto rechazo» ante la puesta en marcha del nuevo pliego de Transporte Urgente Sanitario firmado el pasado 28 de diciembre. Ese mismo día sus representantes fueron convocados a una nueva reunión con el gerente del Servicio Aragonés de Salud, José María Arnal; la gerente del 061, Amparo García Castelar; y la gerente del sector de Teruel, Perla Borao; que por motivos «ajenos a la Junta» se desconvocó, tal como denunciaron desde la misma mediante un comunicado. Cabe recordar que una primera reunión se celebró el pasado mes de diciembre.

La Junta de Personal del sector volvió a reclamar este lunes en un escrito remitido al Servicio Aragonés de Salud que se mantenga el servicio de las ambulancias tipo SVB las 24 horas del día en las localidades en donde estén localizadas. Además pidió la continuidad del servicio del vehículo de la UVI secundaria, todos los días de la semana, las 24 horas del día y que se tenga en cuenta a la población del sector para obtener los servicios públicos de calidad.

«Desinterés por las zonas rurales»

Tal como denunciaron los representantes de la Junta de Personal, en este nuevo pliego que se pondrá en marcha en 4 meses, se refleja «el desinterés por las zonas rurales» de la Consejería de Sanidad, restando servicios a las zonas en las que, supuestamente, este tipo de vehículos, en un futuro, se van a activar con menos asiduidad.

Indican que la reconversión de las ambulancias Convencionales en Soporte Vital Básico se hace cumpliendo la Orden europea, tal y como se indica en el pliego firmado, si bien, las primeras, y a pesar de ser «no asistenciales» han hecho un «servicio fundamental» en los pueblos del territorio, durante las 24 horas del día. Es por eso que siguen defendiendo que las ambulancias de tipo SVB sigan prestando servicio durante las 24 horas del día en todas las localizaciones en las que se encuentren.

Advierten además que la dispersión de la comarca puede ser un hándicap a la hora, ya no sólo de la activación de los recursos, si no también de la llegada de los mismos a los sitios de donde se ha solicitado su presencia. «Las famosas isócronas no se cumplen en todos los casos, por lo que se precisaría una revisión de las mismas de forma menos generalista, y focalizada más en nuestro mundo rural», incidieron. Denuncian una vez más que la desaparición del servicio de la UVI secundaria, en principio destinada a los traslados interhospitalarios, los fines de semana y en horario nocturno supone «un agravio comparativo a otras zonas de nuestra Comunidad con mayor población y menos dispersión».