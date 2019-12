La falta de seguridad sigue latente dos años después del tiroteo de Albalate

Ocurrió en la tarde noche del 5 de diciembre de 2017 y las heridas aún permanecen abiertas. No se cerrarán nunca en el Bajo Aragón Histórico y, sobre todo, no se cerrarán para los albalatinos Manuel Marcuello y Manuel Andreu. Ellos sorprendieron a Igor el Ruso en el masico de Andreu, e incluso, se enfrentaron a él. Feher les disparó y campó a sus anchas durante nueve largos días para los vecinos de la zona. El desenlace fue dramático. «Yo ya les dije: hasta que no mate a alguien, no harán nada», dijo en una entrevista a La Comarca un mes después Manuel Andreu, mientras se recuperaba de la herida de bala que casi le cuesta la vida.

El asesinato de los dos guardias civiles Víctor Romero y Víctor Manuel Caballero y del ganadero José Luis Irando el 14 de diciembre fue el detonante. Tuvo que ocurrir aquella tragedia para que efectivos especializados llegaran al territorio; un despligue a través del que se dio con Feher en unas pocas horas.

La falta de seguridad en el medio rural sigue latente dos años después y los principales cuarteles siguen cerrados por las tardes. La sensación de abandono continúa en cada comercio, en cada casa,en cada nave agrícola y en cada finca pese a que la Subdelegación del Gobierno en Aragón se congratule de que la comunidad autónoma ocupa el puesto séptimo en el índice de criminalidad nacional. Su informe trimestral subraya que Teruel cuenta con 6,2 agentes de Guardia Civil por cada 1.000 habitantes, siendo la provincia aragonesa con mayor tasa. Pero, ¿se tienen en cuenta aspectos como la dispersión o el estado de las carreteras?

Sobre estas cuestiones y otras muchas se debatirá el próximo sábado 14 de diciembre en el CEA Ítaca ‘José Luis Iranzo’ de Andorra, en una mesa redonda titulada ‘sombras dos años después del triple crimen’. Será a las 16.30 y, posteriormente, a las 19.00, se celebrará una concentración en la plaza del Regallo.

Feher, en Galicia hasta el juicio

Desde el 15 de diciembre de 2017, Norbert Feher sigue en prisión. Aunque hace unas semanas que está en la cárcel de Teixeiro, en Galicia. La jueza ha prorrogado la prisión preventiva de Feher durante dos años más. Las dos causas siguen vías judiciales distintas pese a que las partes solicitaron su unificación en varias ocasiones. Además, la Audiencia Provincial de Teruel rechazó investigar lo que ocurrió entre el tiroteo de Albalate y los asesinatos de Andorra.