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21 MAY 2026|

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La Guardia Civil refuerza la seguridad del Mundial de Superbike con Alertcops y un Punto Violeta

Más de 140 agentes formarán parte del operativo especial en Motorland durante los días 29, 30 y 31 de mayo, con nuevas herramientas de atención ciudadana y prevención de violencia contra las mujeres

La oficina móvil que estará presnete durante el mundial en Motorland./ G.C.
La oficina móvil que estará presnete durante el mundial en Motorland./ G.C.

Marina Monreal21 05 2026

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La Guardia Civil de Teruel incorporará un Puesto Técnico Avanzado (PTA) de la aplicación Alertcops y un Punto Violeta al dispositivo especial de seguridad que se desplegará durante la celebración del Campeonato del Mundo de Superbikes Aragón, que tendrá lugar los próximos 29, 30 y 31 de mayo en el circuito de MotorLand Alcañiz.

El operativo contará con más de 140 guardias civiles de distintas especialidades, encargados del control de la circulación, la coordinación y la seguridad tanto en las instalaciones del circuito como en Alcañiz y su entorno.

Una de las principales novedades será la incorporación de un Puesto Técnico Avanzado de Alertcops, que quedará integrado en el centro de mando habilitado en el interior del circuito para coordinar el dispositivo. Además, la aplicación contará con un evento específico denominado "World SBK Alcañiz 2026", que permitirá a los aficionados comunicarse directamente con los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad, agilizando la respuesta ante incidencias y reforzando las labores preventivas.

La aplicación ALERTCOPS, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, permite recibir y emitir avisos geolocalizados, informar sobre incidencias y activar herramientas como el modo guardián, que incorpora traducción simultánea de mensajes a inglés, francés y alemán. También facilita la solicitud rápida de ayuda o la comunicación de emergencias desde dispositivos móviles.

Por otra parte, la Guardia Civil instalará un Punto Violeta en la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano (OMAC) ubicada en el paddock del circuito. Esta iniciativa, desarrollada con la colaboración de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, ofrecerá información y orientación para actuar ante posibles situaciones de violencia contra las mujeres durante el evento deportivo

La Guardia Civil de Teruel incorporará un Puesto Técnico Avanzado (PTA) de la aplicación Alertcops y un Punto Violeta al dispositivo especial de seguridad que se desplegará durante la celebración del Campeonato del Mundo de Superbike de Aragón, que tendrá lugar los próximos 29, 30 y 31 de mayo en el circuito de Motorland.

El operativo contará con más de 140 guardias civiles de distintas especialidades, encargados del control de la circulación, la coordinación y la seguridad tanto en las instalaciones del circuito como en Alcañiz y su entorno.

Una de las principales novedades será la incorporación de un Puesto Técnico Avanzado de Alertcops, que quedará integrado en el centro de mando habilitado en el interior del circuito para coordinar el dispositivo. Además, la aplicación contará con un evento específico denominado "World SBK Alcañiz 2026", que permitirá a los aficionados comunicarse directamente con los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad, agilizando la respuesta ante incidencias y reforzando las labores preventivas.

La aplicación ALERTCOPS, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, permite recibir y emitir avisos geolocalizados, informar sobre incidencias y activar herramientas como el modo guardián, que incorpora traducción simultánea de mensajes a inglés, francés y alemán. También facilita la solicitud rápida de ayuda o la comunicación de emergencias desde dispositivos móviles.

Por otra parte, la Guardia Civil instalará un Punto Violeta en la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano (OMAC) ubicada en el paddock del circuito. Esta iniciativa, desarrollada con la colaboración de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, ofrecerá información y orientación para actuar ante posibles situaciones de violencia contra las mujeres durante el evento deportivo

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