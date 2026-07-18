Castellote reformará dos viviendas que ofertará en régimen de alquiler social

Vecinos y también nuevos pobladores interesados en residir en Castellote dispondrán de más oferta de vivienda a corto plazo. El Ayuntamiento dará continuidad a la reforma del edificio que antaño albergó las casas de los maestros y ofertará dos nuevas casas en régimen de alquiler social.

Los tres pisos superiores del inmueble se transformaron ya y están alquilados. Ahora, desde el Gobierno de Aragón se ha concedido una subvención para actuar en la planta baja y habilitar dos viviendas más que se sumarán a los tres pisos que ya cuentan con vecinos. «Hemos ido interviniendo y dando continuidad a un proyecto que se inició en anteriores legislaturas. Se trata de eso porque es algo beneficioso para el pueblo y es lo único que importa», dice la alcaldesa, Raquel Benedí.

La posibilidad de hacerse con las llaves de uno de estos pisos está abierta a quien lo necesite por determinados motivos. Su acceso no es exclusivo para un perfil de parejas o familias jóvenes con hijos que quieran instalarse en la localidad. «Parejas jóvenes del pueblo pueden optar también, aunque la gran mayoría ya tiene sus casas. Son para quien las necesite», apunta la primera edil.

Estos pisos junto al aula del CRA Olea pueden ser la opción que se ajuste a personas con movilidad reducida en caso de no poder adaptar su casa de toda la vida. En una de las viviendas ya se encargó un barandado específico para mejorar la calidad de vida del inquilino de ese momento. Los pisos cumplen con las medidas de accesibilidad, y en la reforma de los dos nuevos por acometer todavía en la planta baja, también se contempla toda la equipación en cuanto a accesos y todo lo necesario. «Tratamos de estar atentos, tener sensibilidad y proporcionar lo que pueda necesitar una persona con discapacidad o movilidad reducida y en el parque infantil también lo aplicamos», avanza.

Detalle de un baño de los pisos reformados para alquiler. / LC

Juego inclusivos en el parque

El parque infantil del recinto escolar ubicado junto a las viviendas también ha sido renovado. Se sustituyeron los juegos y se instaló un columpio adaptado. «Tenemos una niña en el pueblo que si no, no podía jugar y había que cambiar eso. De hecho, pedimos opinión al colegio Gloria Fuertes donde estudia ella para que nos aconsejaran», añade Benedí.

«El cambio es importante porque ya puede jugar como todos, aunque se montan todos y lo comparten, es un juguete inclusivo total», sonríe. La intervención se llevó a cabo con ayuda de los Planes de Obras y Servicios (POS) de la Diputación Provincial de Teruel.

Tanto los pisos como el parque están situados en el paseo de La Mina, donde hace dos años el Ayuntamiento llevó a cabo la renovación de la canalización de aguas, y donde han continuado las acciones en la acera.