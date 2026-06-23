Las piscinas de Alcañiz, Valmuel y Puigmoreno tendrán la entrada gratuita durante la ola de calor

El Ayuntamiento de Alcañiz ha anunciado que el acceso a las piscinas municipales tendrá entrada gratuita durante las jornadas de este martes 23 y el miércoles 24 de junio. Esta medida de carácter excepcional busca ofrecer a los ciudadanos un refugio climático para combatir las altas temperaturas, permitiendo el uso gratuito y libre de las instalaciones durante estos dos días donde la temperatura máxima alcanzará los 41ºC.

La medida afecta a las piscinas de Alcañiz, Valmuel y Puigmoreno, facilitando así que los vecinos tengan acceso a espacios donde poder refrescarse y hacer frente a la ola de calor que afecta a gran parte de Aragón. En las piscinas de Alcañiz, para entrar de manera gratuita se tiene que acceder por la puerta principal - Conserjería.