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23 JUN 2026|

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Las piscinas de Alcañiz, Valmuel y Puigmoreno tendrán la entrada gratuita durante la ola de calor

Esta medida busca ofrecer un lugar donde los ciudadanos puedan refrescarse durante este episodio de altas temperaturas que afecta a todo Aragón

Piscinas de verano de Alcañiz./ Servicio Municipal de Deportes
Piscinas de verano de Alcañiz./ Servicio Municipal de Deportes

Gema Romero23 06 2026

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AlcañizTiempo

Sociedad

El Ayuntamiento de Alcañiz ha anunciado que el acceso a las piscinas municipales tendrá entrada gratuita durante las jornadas de este martes 23 y el miércoles 24 de junio. Esta medida de carácter excepcional busca ofrecer a los ciudadanos un refugio climático para combatir las altas temperaturas, permitiendo el uso gratuito y libre de las instalaciones durante estos dos días donde la temperatura máxima alcanzará los 41ºC.

La medida afecta a las piscinas de Alcañiz, Valmuel y Puigmoreno, facilitando así que los vecinos tengan acceso a espacios donde poder refrescarse y hacer frente a la ola de calor que afecta a gran parte de Aragón. En las piscinas de Alcañiz, para entrar de manera gratuita se tiene que acceder por la puerta principal - Conserjería.

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