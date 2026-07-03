El legado artístico del calandino José Lamiel ya está a buen recaudo en una detallada web

José Lamiel "murió con las botas puestas" dejando un legado de más de 80 años de producción artística, por lo que no resulta complicado imaginar la magnitud del mismo. Nació en Calanda en 1924 y falleció en Madrid en 2020). Pinturas, bocetos, dibujos, esculturas y una ingente cantidad de documentación quedan para la posteridad y ahora están al alcance de cualquiera que tenga acceso a internet. Su hijo Julio Asensio Lamiel se ha encargado de que todo esto quede recogido en una página web tan atractiva en contenido como en diseño e imagen.

Este viernes se presentó en Calanda. Se ocupó de ello Julio Asensio Lamiel, que no esconde su admiración por su padre y por su creación, y se va a dedicar a diferentes proyectos impulsados por los tres hijos del artista. Son iniciativas enfocadas a ayudar a difundir su vida y su obra y a que su legado no se pierda al tiempo que queda accesible a todo el mundo. "Tuvo una vida artística muy productiva porque comenzó muy joven con apenas 14 años y murió con 96, y hasta el final estuvo activo y lúcido, por eso digo que murió con las botas puestas", dice.

Recogida en el catálogo del Reina Sofía

La exhaustiva página web ha agrandado su alcance tras quedar incluida en el catálogo razonado del Museo Nacional Reina Sofía, espacio que ya ha exhibido obras del calandino. Esta página web (joselamiel.com) era una herramienta necesaria para recoger la labor de un artista "todoterreno" y para que, además, "sirva de punta de lanza para otros proyectos". En el mismo espacio virtual se detallan. El primero ya funciona y este fin de semana alumbrará la segunda edición. Se trata del II Certamen de Arte Contemporáneo 'José Lamiel', que este sábado a las 12.00 proclamará a los artistas ganadores e inaugurará la exposición colectiva de todas las obras presentadas.

Esta cita la organiza el Grupo de Estudios Calandinos (GREC) junto al Ayuntamiento de Calanda. Julio Asensio Lamiel apoya en diferentes labores, como asesoría de las imágenes empleadas para premios y cartelería, así como dando su valoración como parte del jurado. "Estamos muy contentos tanto por la cantidad de personas de toda España que se presentan como por la calidad de las obras. Desde la coordinación del certamen hacen una labor muy buena", valora.

Un museo, una fundación, becas para jóvenes artistas... y más

Con la primera iniciativa ya en marcha, la familia avanza en las siguientes, que pasarían por la constitución de una fundación y por la creación de un museo que a su vez sirva de sede de la fundación. Calanda es la cuna de Lamiel y es Hijo Predilecto, pero las opciones no se cierran geográficamente porque el artista "era un enamorado de Aragón, era aragonés de la cabeza a los pies". Su hijo relata las relaciones y vínculos que su padre tuvo con pueblos, ciudades y artistas de su época como Lapayese, Pablo Serrano o Enrique Trullenque, entre otros muchos.

Dos pinuras de José Lamiel que recoge la web joselamiel.com. / Archivo Lamiel

Establecer el museo en Calanda estaría bien, pero también en Zaragoza, Teruel o Alcañiz. "Lo único que pido es empatía e interés", dice Julio Asensio Lamiel. Basta con un espacio "ni muy grande ni muy pequeño" y que solo se dedique a la obra del autor. La familia se ocuparía de la cesión gratuita de las obras. "No va a suponer ningún coste a la institución que lo acoja, y yo mismo me puedo encargar de su gestión de forma altruista", avisa.

La fundación tendría un marcado caracter social y prevén líneas de becas para estudiantes de Bellas Artes y Música, e incluso para ampliación de estudios. "El objetivo es ayudar a jóvenes con aptitudes artísticas que no tengan los recursos suficientes a que puedan desarrollar su carrera, que buena falta le hace al mundo tener artistas", añade. "Es lo que le pasó a mi padre, que venía de una familia humilde y su padre murió siendo él muy joven. Salió adelante con su esfuerzo y con la ayuda de la diputación provincial de la época", reflexiona.

Descubrimiento en 2018 de 'Tradición', la última escultura que hizo en Calanda. Estuvo acompañado por su hijo en su discurso. Murió dos años después. / La COMARCA

También plantean campañas de micromecenazgo para rehabilitar patrimonio artístico aragonés, y potenciar estudios académicos sobre Lamiel ayudando a investigadores. Entre otras iniciativas, está la organización en 2028 de unas jornadas de filosofía en torno a la figura de Miguel de Molinos en el 400 aniversario de su nacimiento en Muniesa. Lamiel era seguidor de todos los autores místicos, entre ellos, Molinos, escritor místico cuya 'Guía espiritual' fue traducida a diversos idiomas.

Un libro también está en los planes a futuro. Recogerá todos los vínculos del artista con su tierra y llevará por título uno de los apartados de la web: 'Alma de Aragón'.