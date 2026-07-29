Los sindicatos anuncian nuevas movilizaciones en Andorra para reclamar el Nudo Mudéjar: «Solo tenemos promesas y esto es una cuestión urgente»

El proyecto del Nudo Mudéjar de Andorra continúa paralizado y la indignación crece en el territorio ante la falta de información. Los agentes sociales han convocado movilizaciones para septiembre para denunciar la falta de avances y exigir soluciones. Además, no descartan ir a la huelga general, ya que consideran que “si no hacemos algo ya, Andorra y la Comarca se morirán”.

Los pueblos de la transición justa continúan esperando noticias cinco meses después de que Endesa anunciara el recorte de su macroproyecto para la Villa Minera por motivos medioambientales. La energía liberada por la empresa eléctrica debe reasignarse a nuevos proyectos, pero todavía se desconocen más detalles de este proceso. En ese sentido, cabe recordar que con el proyecto inicial se preveían 6.300 empleos y por ahora solo hay confirmados 84 puestos de trabajo.

Ante esta situación, el sindicato de Comisiones Obreras ha anunciado movilizaciones en la calle con las que exigir respuestas. Consideran que desde el principio ha habido “falta de voluntad política” para que la reconversión de Andorra fuera real. “A día de hoy solo tenemos promesas del Gobierno de Aragón, del MITECO...Pero ninguna realidad. Mantuvimos reuniones en marzo, pero lo único que se nos proponía era firmar manifiestos (…) Esto es una cuestión urgente ante la que hay que actuar”, ha defendido este miércoles Pedro Romero es el secretario general de CCCOO en Andorra, Bajo Aragón y Cuencas Mineras.

Las manifestaciones de septiembre serán respaldadas por Teruel Existe, Izquierda Unida y Podemos, quienes han tachado la situación de “insostenible”. No se ha querido contar ni con PSOE, ni con PP, porque CCOO y el resto del bloque los considera “responsables” ante la situación que atraviesan Andorra y el resto de pueblos.

“Que asuman su parte de culpa. Han dejado a Endesa hacer y deshacer a su antojo. Desde el Gobierno de Aragón también nos dijeron que tenía un cajón lleno de proyectos para que asuman esa energía que falta, pero no sabemos más”, ha apuntado Romero. De lo contrario, ha añadido, “iremos a la huelga general”.

Piden que se cumpla con lo que se prometió

El anuncio de las movilizaciones llega un mes después de la última reunión entre agentes, alcaldes y DGA. En la misma se aclaró que el objetivo era agilizar todo el proceso para que la energía fuera adjudicada “cuanto antes”. Todos los partidos se unieron en bloque para dicho encuentro, algo que ahora se rompe ante “la falta de acción”.

En ese sentido, los políticos de izquierda han vuelto a reivindicar un proceso de reindustrialización “mucho más allá del Nudo Mudéjar”. “El Nudo simplemente consiste en sustituir la producción energética de carbón por renovables, y eso da muy poco empleo. Necesitamos empresas”, ha explicado Tomás Guitarte, portavoz de Aragón-Teruel Existe.

La sensación en el territorio es de “desesperanza” ante la falta de avances, lo que también han trasladado compartir desde partidos como Chunta Aragonesista. “Tenemos que exigir responsabilidades no solo a los Gobiernos de España y Aragón, sino también a una empresa y sus incumplimientos”, ha afirmado su portavoz Jorge Pueyo. A ello se han unido desde Izquierda Unida. “Volvemos a denunciar la situación de abandono institucional para las comarcas del Nudo Mudéjar, y en especial de Andorra. Este proceso tendría que haber sido planificado de forma ordenada para mantener todos los empleos que se han perdido”, ha añadido Marta Abengochea. Igualmente, desde Podemos. “Exigimos al Gobierno de Aragón, España y a Endesa que cumplan con todo lo que se comprometieron”, ha apuntado Ricard Mitjana.

Desde Endesa, por su parte, únicamente trasladan que “se mantiene el compromiso para construir los MW autorizados y desarrollar el plan socioeconómico asociado a los mismos”.