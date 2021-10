Marc Márquez le regala a la familia de Hugo Millán el trofeo que ganó en Motorland

Marc Márquez le ha regalado a la familia de Hugo Millán el trofeo que ganó el pasado 12 de septiembre en Motorland tras finalizar segundo en el Gran Premio de Aragón. Ese podio llegó en un fin de semana que había comenzado con un minuto de silencio de todo el paddock de MotoGP en recuerdo de Hugo, el joven piloto de 14 años que falleció en el mismo trazado alcañizano durante la prueba aragonesa del FIM CEV, tan solo un mes y medio antes del GP.

«Hugo, cuando toda la familia de MotoGP te hicimos el homenaje en Motorland, me prometí que intentaría estar en el podio del GP con todas mis fuerzas para regalárselo a toda tu familia. Descansa en paz campeón», escribió Márquez en el trofeo. Junto al premio, llegó también la botella de cava y la gorra del podio.

La madre de Hugo, Ana Belén Gracia, fue quien compartió en su perfil de Facebook el gesto de Márquez: «Hoy hemos recibido un gran paquete en casa, cuando lo he recogido pesaba muchísimo y en su caja ponía ‘muy frágil’. Cuando he visto el remitente se me han caído dos lágrimas, me he emocionado muchísimo… Tú ya sabes quién es, tu gran ídolo, Marc Márquez».

Con esta publicación en redes sociales, la madre de Hugo quiso agradecer públicamente el detalle del piloto de Cervera: «Mil gracias, Marc Márquez, por tu gran humildad y buen hacer, eres una gran persona fuera y dentro de la pista, normal que Hugo te tenga tanto aprecio. Estos son los valores que hacen a las personas grandes».