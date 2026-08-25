El paddock de Motorland coge forma a dos días del inicio del Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP

El Gran Premio Michelin de Aragón ya es una realidad. Los equipos de MotoGP ya están instalándose en el paddock de Motorland para que el semáforo se ponga en verde el viernes. La actividad para el público iniciará el jueves con el Pit Lane Walk de las 16.30 en la jornada previa al comienzo del espectáculo en pista.

El paddock aragonés ya está lleno de grandes motorhomes y hospitalities de los diferentes equipos del Campeonato del Mundo de MotoGP poniéndose a punto para un fin de semana de pura acción en el circuito del Bajo Aragón. Se espera que el paddock esté totalmente instalado en las próximas horas.

El Gran Premio Michelin de Aragón iniciará con el Pit Lane Walk

El jueves los aficionados tendrán una oportunidad de oro para conocer desde muy cerca a los pilotos en el Pit Lane Walk, donde podrán recorrer el pit lane de Motorland Aragón para conseguir autógrafos y fotos con sus ídolos. No obstante, se debe recordar que no se puede asegurar la presencia de todos los pilotos en dicha actividad.

Tendrá lugar a partir de las 16.30 y será gratuito para todos los que tengan entrada del Gran Premio o la pulsera de la Warm Up Party, realizada los días 27 y 28 de junio en el Espacio Ebro de Zaragoza. También será posible adquirir un acceso por 5€ en las taquillas del circuito esa misma tarde.

Disponibilidad de parkings según la grada

El circuito de velocidad de Motorland Aragón tendrá disponibles varios parkings gratuitos para todos los aficionados en función del vehículo. Para los coches estarán habilitados el D y el G según la grada a la que asista el espectador. De igual forma funcionarán los parkings de motos, para aquellos que visiten la pelouse 4 estará habilitado el parking B, para las gradas 1 y 3 el parking C y para la pelouse 6 y grada 7 el parking F.

Imagen de uno de los parkings de motos del circuito de Alcañiz / Motorland Aragón

No está permitido acampar en los parkings cuyos horarios serán de 15.30 a 19.00 el jueves, y de 7.00 a 19.00 el viernes y sábado. El domingo, de 6.30 a 19.00. El Centro de Acreditaciones, situado en TechnoPark Motorland, estará abierto el jueves de 9.00 a 17.00; viernes y sábado, de 8.30 a 17.00 y el domingo, de 7.45 a 12.30.

Emoción dentro y fuera de la pista de Motorland Aragón

La Fan Zone del Gran Premio Michelin de Aragón abrirá sus puertas los tres días a las 8.00 con un sinfín de atractivos entre los que destacan el escenario o la gran noria gratuita con vistas de todo el circuito. Contará con actividades como el show de Wilbur, uno de los rostros del Grand Prix de La 1, o la sesión del dj Andrés Campo, que ya animó el podio de 2024 del regreso de Marc Márquez. Continuarán el espectáculo tras la celebración del podio de la Sprint Race. Además, pilotos como Pedro Acosta o Álex Rins visitarán el escenario para interactuar con el público.

Respecto a la actividad en pista, el viernes tendrá como punto álgido la práctica de MotoGP a las 15.00 en la que los pilotos buscarán su sitio en la Q2 del sábado a las 11.15. La Sprint Race se disputará a las 15.00 del sábado, mientras que las carreras del domingo serán a las 11.00 la de Moto3, a las 12.15 la de Moto2 y a las 14.00 la de MotoGP. Todo ello, acompañado de las dos carreras de la Harley Davidson Bagger World Cup en su única prueba en España a las 16.10 del sábado y el domingo a las 8.55.