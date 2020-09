Marcos Lahoz, satisfecho e ilusionado con su paso por el Mundial de Superbikes

El joven alcañizano Marcos Lahoz se encuentra ilusionado y satisfecho tras su paso por el Mundial de Superbikes con su equipo, Machado Came. Esta vez no ha podido ser, y Lahoz no se ha clasificado para la carrera del domingo por la tarde pero la experiencia ha valido del todo la pena y aseguraba sentirse satisfecho: «Estoy feliz por llegar hasta aquí». Tras los tiempos registrados en los entrenamientos del viernes Lahoz debía correr para poder mejorar sus marcas este sábado, pero no fue posible. Y es que su paso por el Mundial ha sido en cierto modo accidentado, al ser sancionado y no poder competir en la última tanda de entrenamientos libres, y tener que correr en la carrera de repesca, donde ha resultado decimoquinto.

A pesar de todo prima ahora la alegría y el orgullo de haber rodado por el trazado de Motorland y haber vivido el Mundial desde dentro junto a sus compañeros, con los que ha habido «muy buen feeling» desde el primer momento. Lahoz, que aseguraba esta semana estar viviendo un auténtico sueño, tuvo también unas palabras de agradecimiento para todas las personas que le han apoyado en esta aventura. «Muchas gracias por el apoyo, siempre se agradece que se interesen y se preocupen por ti».