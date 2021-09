El periodista Javier Ruiz recoge el galardón Pilar Narvión en Alcañiz

Javier Ruiz recogió este miércoles el Premio Pilar Narvión dentro del III Curso de Periodismo de Alcañiz tomando así el testigo de Paloma del Río quien hace un año recibió el galardón con el que se pretende revalorizar la figura de la pionera periodista alcañizana. Lo recogió en el mismo escenario del teatro municipal desde el que también impartió la conferencia de inauguración a alumnado, autoridades y público en general que se acercó a escuchar. Ruiz abrió esta cita que hasta el sábado llevará hasta la capital bajoaragonesa a más de una treintena de profesionales que impartirán conferencias, debates y talleres. A todos ellos hizo extensible este premio ya que lo aceptó como un reconocimiento a una forma de hacer periodismo.

Lo recibo muy agradecido y lo hago en nombre de más compañeros porque es un premio a una forma de hacer periodismo, que es la única forma que hay: datos, hechos e información. Lo tomo pensando en que esto es un reconocimiento a una forma de hacer de muchos periodistas que van a pasar por aquí estos días . Javier Ruiz

Respecto a la pandemia, para Ruiz se ha producido algo común a otros servicios públicos ya que se ha visto el valor de tener buena información como se ha visto el valor de tener buenos servicios médicos o buena educación. «Que el buen periodismo se distinga de cosas que no lo son es importante y creo que eso ha pasado en la pandemia», añadió. Enumeró en tres las «reglas de oro» para que la sociedad distinga lo que es periodismo de lo que no lo es. En primer lugar, «hay que pedirle a la gente que tenga espíritu crítico incluso con sus propios medios, los que están de acuerdo con sus ideologías». En segundo lugar, se debe desconfiar cuando siempre se obtiene la razón a todo lo que se piensa y tercero, y sobre todo, se debe contrastar y no quedarse en leer un único periódico. «Con esas tres reglas de oro salvamos un poco a una cierta ciudadanía que ahora mismo está un poco perdida entre lo que es periodismo y lo que es Twitter u otras formas de comunicación, que son comunicación pero no es periodismo».

Impartió la ponencia ‘Periodismo económico para la gente. Cómo traducir los datos de impacto’. Antes de hablar de periodismo económico comenzó hablando de economía de los periódicos para dirigirse a los más jóvenes: «este trabajo se ha hecho más cuesta arriba que nunca, que requiere de un compromiso extra», dijo y continuó con «las buenas noticias». El jefe de economía continuó: «el periodismo es el contrapoder de la política y también del poder, que ahora mismo está en la economía y en las empresas». Hizo hincapié, con datos en la pizarra, en que lo que debe hacer el periodista «es servir a la audiencia porque lo contrario nos mata».

Buena parte de las butacas las ocupan estudiantes de periodismo, jóvenes a los que Ruiz animó a «no rendirse». Aunque «desde hace 200 años se anuncia el fin de la profesión, eso no va a suceder» sino que el periodismo será lo que los jóvenes quieran que sea. «Si ellos apuestan por la calidad, esta será una profesión de calidad, y si ellos apuestan por el copia y pega, esto se irá al carajo. Para hacer trabajo de calidad hay que tener calidad, es decir, hay que estudiar y eso no se acaba nunca, hay que seguir estudiando y formándose. Es la única forma de poder ofrecerle al público algo de calidad y el público lo merece», concluyó.

Formación de calidad desde el medio rural

Uno de los objetivos del Curso de Periodismo es ese: formación de calidad. Hasta Alcañiz se han acercado alrededor de medio centenar de alumnos que tomarán parte de este curso que se extiende hasta el sábado. Durante estos días, son 33 profesionales los que pasarán por el escenario para impartir sus sesiones y son, tanto profesionales de medios de comunicación a nivel nacional, como jefes de comunicación de multinacionales que analizarán cómo la pandemia ha influido a la globalización. Para sacar adelante este curso se unen tres objetivos. Por un lado, la vocación periodística de que el periodismo contribuye a construir sociedades más críticas y capaces de entender la realidad; por otro lado, consolidar el territorio y hacer visible que «desde los sitios pequeños también se pueden hacer cosas grandes» y finalmente, «el trabajo en positivo que entiende que la forma de cambiar las cosas y de tener mejores territorios, poblaciones y estudiantes es comprometiéndose con el desarrollo de iniciativas como esta».

La directora del curso y del Grupo de Comunicación La COMARCA, Eva Defior, destacó la oportunidad de poner el foco en la Economía. «Tras un año y medio de pandemia se ha puesto de manifiesto que está en todas partes, que ayuda a determinar las decisiones importantes pasadas y futuras y ha habido tal aluvión de cambios legislativos respecto al BOE, decretos, situaciones de ERE y demás, que los periodistas se han visto a informar de una manera rápida y rigurosa en una situación límite en la que un fallo podía llevar a confusión».

En cuanto a la respuesta del público, la valoración fue muy positiva tanto por parte de profesores que son referentes en el sector y que hacen un esfuerzo por estar en Alcañiz, como de alumnos que han llegado desde Aragón, Madrid, Barcelona o Castellón y que muchos de ellos son fieles desde la primera edición de 2019.

II Premio Pilar Narvión, escultura en alabastro obra de Pedro Anía. / B. Severino

Curso de referencia

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, destacó que se trata de un curso que, seguramente a día de hoy, «sea el mejor de periodismo económico que se pueda celebrar en el país». Esto, como avanzó, tiene unos responsables que son desde la dirección en Eva Defior hasta los patrocinadores. El curso está impulsado por la Universidad de Zaragoza a través de la Fundación Antonio Gargallo – Universidad de Verano de Teruel. Cuenta con el patrocinio de Caja Rural de Teruel, Red Eléctrica Española y el Ayuntamiento de Alcañiz; así como con la organización de Grupo La COMARCA como media partner.

Urquizu destacó el nivel de los ponentes siguiendo la estela de años anteriores ya que es la tercera edición de este curso de las que dos se han llevado a cabo en pandemia. «Será interesante analizar los efectos de la crisis en el contexto económico tanto nacional como internacional donde también están sucediendo cambios», añadió. El alcalde se refirió además a la repercusión que este curso tiene sobre Alcañiz, una ciudad que «suena» en el sector. «En Madrid me preguntan amigos periodistas que cuándo les voy a invitar a venir al curso, es una satisfacción ver la visibilidad que tiene la ciudad porque somos cuna de periodistas como Mariano Nipho, Ramón Mur, Darío Vidal o Pilar Narvión».

En la visibilización también entra el hecho de que el premio sea una escultura del oscense -y un habitual en las canteras al Bajo Martín- Pedro Anía realizada en alabastro del territorio.

Apoyos desde la formación y la cultura

Desde el primer año, la cita cuenta con el apoyo de Caja Rural de Teruel ya que «encaja perfectamente con el objetivo del fondo de educación y promoción y con la filosofía de empresa», dijo el director del Área de Negocio, Ángel Espinosa, quien aseguró que «desde el primer año lo apoyamos, seguimos y seguiremos».

Desde la cultura y la formación es como pueden contribuir con la España interior desde la Universidad de Zaragoza. Así lo consideró su rector, José Antonio Mayoral, quien reflexionó acerca del cambio de visión que mucha gente ha experimentado respecto al medio rural con la pandemia. «Creo que la pandemia nos ha ayudado a enfocar hacia esta España interior que a veces está tan poco considerada y sin embargo, ofrece una oferta cultural muy atractiva. La Universidad puede ayudar a dar a conocer el territorio y dar oportunidades a través de la cultura y de la formación», dijo y añadió que, al igual que este -que puede que sea uno de los más importantes por temática y afluencia- los cursos de la Universidad de Verano han tenido mucha respuesta. «Damos en poblaciones de mucha menor población que Alcañiz en verano que es cuando la Universidad aprovecha para salir de los tres campus principales y llegar a todo el territorio. Este año, los números de alumnos han superado las expectativas porque la gente tiene muchas ganas y mucha inquietud», valoró.

El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, defendió esta dinámica de la Universidad de Verano y aseguró que la institución va a seguir siendo la base y el motor. «Uno de nuestros objetivos es ir descentralizando cada vez más y de esta forma hacemos también vertebración del territorio», dijo. «Que este curso se desarrolle en Alcañiz no es una casualidad porque queremos que, además de las Humanidades, Alcañiz se convierta en la ciudad del periodismo», concluyó.

La conferencia de clausura el sábado correrá a cargo de Antonio Calvo, periodista científico y Director de Sostenibilidad del Grupo Red Eléctrica. La programación del III Curso de Periodismo incluye algunas ponencias abiertas al público en general.