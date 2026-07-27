El Matarraña Team firma un brillante fin de semana con dos medallas nacionales en Calahorra

El Matarraña Team vuelve a demostrar su excelente estado de forma. El club del Matarraña ha cerrado un intenso fin de semana en los Campeonatos de España de Duatlón Cros y Triatlón Cros de Calahorra con dos medallas nacionales y una destacada representación de sus deportistas en una cita que reunió a más de 1.400 participantes y que sirvió como ensayo para el Europeo de 2027 que acogerá la localidad riojana.

El gran protagonista ha sido Carlos Jávega, presidente, fundador y corredor del Matarraña Team, que se ha proclamado campeón de España de duatlón cros en su categoría y ha finalizado cuarto de la clasificación absoluta. Junto a él, Marina Albesa ha conseguido el subcampeonato de España en su categoría, confirmando la progresión que ya había mostrado semanas antes en el Campeonato de Europa disputado en Bañolas.

Una estrategia perfecta para conquistar el título

Jávega ha reconocido que no esperaba un resultado tan destacado pese a las buenas sensaciones con las que llegaba tras el Europeo. El corredor ha explicado que la clave estuvo en ejecutar la estrategia prevista desde el inicio para evitar problemas en el exigente segmento de bicicleta de montaña, mucho más técnico que en la edición anterior.

Parte de la delegación del Matarraña Team en Calahorra / Cedida

"Quise quitarme a todos mis rivales al principio y poner mi ritmo. Creo que acerté bastante bien porque apenas tuve contratiempos en la bici", ha explicado el deportista, que ha terminado imponiéndose tras responder al ataque de uno de sus principales rivales en los kilómetros finales.

Jávega también ha destacado la actuación de Marina Albesa, de la que ha subrayado su capacidad para superar un recorrido especialmente técnico. "El objetivo era superarse una vez más contra estos circuitos duros y lo volvió a hacer. Estamos muy orgullosos", ha afirmado.

Un equipo que sigue creciendo

Además de las medallas conseguidas en Calahorra, el Matarraña Team también ha tenido presencia en el Trail de Valdelinares, donde han participado varios de sus integrantes. Entre ellos ha sobresalido Noah Montserrat, segunda clasificada en la prueba corta, en una carrera en la que el club acostumbra a competir cada temporada.

Jávega ha recordado que el Matarraña Team cuenta actualmente con entre 20 y 25 corredores en su equipo élite y alrededor de 130 socios, repartidos entre las modalidades de trail, ultras, kilómetro vertical y carreras en línea. El presidente ha incidido en la necesidad de seguir sumando apoyos institucionales, patrocinadores y nuevos miembros para la junta directiva con el fin de continuar creciendo como entidad.

Tras enlazar varias competiciones de máximo nivel, el club hará un paréntesis durante el mes de agosto. Los deportistas reducirán la intensidad competitiva, aunque mantendrán los entrenamientos para preparar un septiembre que, según ha adelantado el propio Jávega, llegará "cargado de objetivos importantes".