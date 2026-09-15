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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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15 SEP 2026|

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Mateo Broc se proclama subcampeón de España y lidera a Aragón hacia un nuevo título en salmónidos mosca

El alcañizano, de solo 13 años, fue segundo en la clasificación individual y primero entre los pescadores de Alto Nivel, lo que le asegura una plaza para el Mundial de Eslovaquia 2027

Mateo Broc con el trofeo de subcampeón de España / Cedida
Mateo Broc con el trofeo de subcampeón de España / Cedida

Jesús Burgos15 09 2026

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Alcañiz

Deporte

El alcañizano Mateo Broc volvió a demostrar su enorme proyección en la pesca deportiva al proclamarse subcampeón de España individual de Salmónidos Mosca Juventud y contribuir decisivamente a que la selección de Aragón revalidase el título nacional por equipos. El Campeonato de España se disputó los días 4 y 5 de septiembre en las aguas del río Órbigo, en León, donde se dieron cita seis comunidades autónomas y 30 deportistas.

Con tan solo 13 años, Broc completó una competición de menos a más en unos escenarios especialmente complicados. El bajo caudal del Órbigo, las altas temperaturas y el hecho de que se trate de unas aguas habituales en competiciones de Castilla y León y campeonatos nacionales hicieron que las truchas estuvieran especialmente difíciles de engañar.

De menos a más hasta alcanzar el subcampeonato

La selección aragonesa, formada por Iker de Roque, Mateo Broc, Tymoteusz Paprota, Alba Escamilla y Michelle Rodríguez, comenzó el campeonato ocupando la segunda posición por equipos. Broc firmó durante la primera jornada capturas que le permitieron mantenerse en la sexta posición de la clasificación individual.

El sábado por la mañana, Aragón volvió a protagonizar una buena actuación conjunta y recuperó la segunda posición por selecciones. En ese momento, Broc ya se había situado tercero de la general individual, dejando todo abierto para la última manga.

Fue precisamente en el tramo definitivo cuando el alcañizano protagonizó su mejor actuación del campeonato. En unas condiciones todavía más complicadas, con el río bajo mínimos y la aparición de un fuerte viento de tormenta, Broc consiguió cinco truchas válidas, firmando el segundo mejor resultado de la manga y ascendiendo hasta la segunda posición final.

El alcañizano Mateo Broc durante su participación en León / Cedida
El alcañizano Mateo Broc durante su participación en León / Cedida

Campeón de España por equipos y billete para el Mundial

La actuación de Broc fue clave para que Aragón consiguiera 36 puntos y se proclamara campeona de España por segunda vez consecutiva. Galicia terminó segunda con 42 puntos y Castilla y León completó el podio con 54. En la clasificación individual, el alcañizano terminó segundo con 19 puntos por puestos, 13 truchas capturadas y una pieza mayor de 35 centímetros. El título fue para el castellano y leonés Pablo Álvarez, con 14 puntos, mientras que el catalán Genís Troguany fue tercero con 25.

Además, Broc terminó primero entre los pescadores aragoneses de Alto Nivel y se ganó así la clasificación directa para el próximo Campeonato del Mundo. La cita internacional se disputará en Eslovaquia en 2027, por lo que el joven pescador podrá estrenarse finalmente en un Mundial después de que el año pasado ya consiguiera clasificarse, pero no acudiera a la cita internacional por su edad.

Una selección aragonesa con destacada presencia femenina

El resultado de Broc se completó con una destacada actuación del resto de la selección. Iker de Roque finalizó quinto de la general, Tymoteusz Paprota fue décimo, Michelle Rodríguez terminó decimotercera y Alba Escamilla ocupó la decimonovena posición.

La presencia de Escamilla y Rodríguez tuvo además un significado especial. Aragón fue la única selección participante con dos mujeres y ambas fueron reconocidas por la Federación Española al ser las únicas chicas inscritas en el campeonato. En salmónidos mosca, la competición no establece separación por géneros, por lo que hombres y mujeres compiten conjuntamente.

El éxito de Mateo Broc supone también un nuevo reconocimiento al trabajo de la Escuela Aragonesa de Pesca, dirigida por Juanma García, que en los últimos años está acumulando resultados destacados y formando a jóvenes pescadores con proyección nacional e internacional.

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