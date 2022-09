Un buen domingo en la pelouse 6: «Que le pongan el nombre de Álex Rins a una curva»

Salvo por la niebla, Motorland Aragón ha sido este fin de semana el Aragón al que cantó Labordeta. El polvo, el viento -especialmente del sábado- y el sol, hicieron acto de presencia todos los días de actividad en pista. Los más preparados han vivido las carreras desde las gradas bien amarrados a sus cremas solares, las mejores aliadas junto a gorras y sombrillas en el caso de las pelouses.

Pero haga niebla, viento, sol o se levante polvo, la afición es fiel y este domingo volvió a ocupar sus asientos. Son la razón de ser de un evento del calibre de un mundial de motociclismo que emociona a cientos de miles de personas en los circuitos y ante los televisores.

En Motorland, este domingo se esparcieron cientos de grupos por las pelouses y gradas. Muchos de ellos, son amantes de las motor y animan a todos los pilotos en general y a ninguno en particular. Para ese apoyo corporativo de colores y equipaciones en camisetas y banderolas a juego, están los clubes de fans. Los de Marc Márquez en la grada 3 no perdieron el buen humor y la sonrisa en la jornada dominical a pesar de que no pudieron ver a su ídolo acabar la carrera.

La crema solar es la mejor aliada y este grupo de barceloneses con raíces en Ariño lo sabe bien. / B. Severino

Los de Álex Rins, fieles a su pelouse 6, volvieron a vibrar con el catalán descendiente de Valdealgorfa. Desde la localidad del Bajo Aragón se trasladaron numerosos incondicionales, así como un buen número de bajoaragoneses que también eligen esa misma grada natural. “Hemos disfrutado mucho. Nos ha dedicado cada uno de los adelantamientos que ha hecho y ha venido a saludarnos. Tenemos que pedir que a la curva de al lado de la recta le pongan Alex Rins porque todos los adelantamientos los ha hecho allí”, explicó Rosa Bañolas como portavoz de los seguidores.

También la “marquezmanía” inundó esta pelouse 6, aunque algunos aficionados la abandonaron pocos instantes después de la caída del de Cervera, segundos después de dar comienzo la carrera. La reaparición del piloto tras una larga lesión animó a un buen número de moteros a desplazarse hasta Motorland, entre ellos, Igor González. Viajó desde Zaragoza con otros tres amigos moteros motivados por la vuelta de Márquez y por la competición en sí misma. “He venido todos los años al circuito, y este año lo vivimos con más emoción además está la lucha por el mundial de Aleix Espargaró y Quartararo”. La emoción estuvo servida ayer para este grupo que ocupó la grada 1 porque ni Márquez ni Quartararo acabaron la prueba, y Espargaró hizo podio como tercero.

A los reencuentros del sábado se sumaron los del domingo, aunque esta jornada ya terminó con las despedidas hasta el próximo GP de Aragón, que podría ser antes de lo previsto.