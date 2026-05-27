Motorland Aragón presenta en Huesca una gran fiesta del motociclismo para la Aragón Round del Mundial de Superbike

Motorland Aragón inicia la cuenta atrás para recibir una nueva edición de la Aragón Round del Campeonato del Mundo de Superbike (WorldSBK), que se celebrará del 29 al 31 de mayo en el circuito bajoaragonés con un amplio programa de actividades dirigidas a los aficionados y una intensa agenda deportiva en pista.

El Casino de Huesca ha sido escenario este miércoles de la presentación de la Aragón Round del Campeonato del Mundo Motul FIM de Superbikes 2026. El acto ha contado con la presencia de Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón y Presidente de Motorland Aragón; Lorena Orduna, alcaldesa de Huesca y Jorge Panadés, director Gerente de Motorland Aragón.

Además, al acto asistieron como pilotos invitados, Carlos Checa, leyenda del motociclismo, campeón del mundo de WorldSBK en 2011 y expiloto de MotoGP; Iker Lecuona, piloto de WorldSBK y expiloto de MotoGP y Gonzalo Sánchez, piloto aragonés de la nueva categoría World Sportbike y campeón de España de Supersport 300 (ESBK) en 2023

El evento volverá a convertir Motorland en uno de los grandes epicentros del motociclismo internacional con carreras, encuentros con pilotos, acceso al 'paddock', actividades interactivas y propuestas para todos los públicos que complementarán el espectáculo deportivo del campeonato.

La organización ha preparado un fin de semana repleto de experiencias para acercar el Mundial de Superbike a los seguidores, entre ellas el tradicional Paddock Show, los Pit Lane Walk, la multitudinaria Fan Bike Parade o una nueva iniciativa denominada 'El Tesoro de MotorLand', que permitirá a los asistentes optar a premios exclusivos relacionados con el Gran Premio de Aragón de MotoGP.

Además, esta edición servirá para estrenar 'Lando', el nuevo chatbot oficial de Motorland Aragón, un servicio de atención a través de WhatsApp diseñado para resolver dudas e informar en tiempo real sobre actividades, horarios y servicios durante el evento.

El paddock se convierte en el centro del espectáculo

Uno de los principales puntos de encuentro del fin de semana será el Paddock Show, espacio que volverá a reunir a pilotos, equipos y aficionados en un ambiente más cercano y participativo.

La programación comenzará el viernes con las Rider Chat Show de las distintas categorías, incluidas las intervenciones de los pilotos de WorldSBK previstas para las 12.15 horas. La jornada concluirá con la presencia de los pilotos más rápidos de los entrenamientos libres.

El sábado, llegarán las primeras carreras del campeonato y las ceremonias de podio, que volverán a celebrarse frente al público en el propio paddock. Además, durante la tarde, tendrán lugar diferentes Meet & Greet con pilotos de las distintas categorías, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de interactuar y fotografiarse con algunos de los protagonistas del campeonato.

El domingo, la actividad comenzará con la retransmisión de los Warm Up y continuará con las segundas carreras del fin de semana. La prueba principal de WorldSBK está prevista para las 15.30 horas y pondrá el cierre a un intenso programa deportivo.

Pit Lane Walk y Fan Bike Parade

Entre las actividades más esperadas por el público volverán a estar los Pit Lane Walk, que permitirán a los asistentes acceder al pit lane y acercarse a motos, equipos y pilotos.

El primero se celebrará el sábado a las 11.35 horas y el segundo el domingo a las 11.50 horas. Para participar será necesario recoger previamente una pulsera en el tráiler de Alimentos de Aragón, ubicado frente al Paddock Show, desde las 9.00 horas de ambos días.

Otra de las grandes citas del fin de semana será la Fan Bike Parade, programada para el sábado a las 16.15 horas. Esta actividad permitirá a los aficionados rodar con sus propias motos sobre el trazado de Motorland Aragón siguiendo al 'safety car' --coche de seguridad--.

La participación será limitada y requerirá inscripción previa a través de la página web del circuito. Los asistentes deberán recoger también las correspondientes pulseras y acreditaciones en el punto de información de la grada 1.

Una búsqueda del Tesoro con premios para MotoGP

Como novedad, Motorland estrenará este año 'El Tesoro de Motorland', una iniciativa lúdica que invitará a los aficionados a buscar cuatro cofres escondidos entre las zonas de público del paddock y las gradas 1 y 3.

En su interior, habrá premios exclusivos relacionados con el Gran Premio de Aragón de MotoGP, que se celebrará del 28 al 30 de agosto. Los ganadores deberán validar posteriormente el premio siguiendo las instrucciones facilitadas por la organización.

El ambiente festivo del evento se completará con la apertura del Chiringuito del Paddock, espacios gastronómicos y zonas de descanso pensadas para disfrutar del ambiente motero durante todo el fin de semana.

Entradas todavía disponibles

Motorland Aragón mantiene abierta la venta de entradas para la Aragón Round de WorldSBK y continúa activa la promoción 'Una entrada, dos mundiales', mediante la cual quienes hayan adquirido entrada de grada para MotoGP podrán acceder gratuitamente al Mundial de Superbike.

Además, los aficionados que utilicen esta promoción recibirán un descuento del 20% en futuras entradas si MotoGP regresa a MotorLand a partir de 2027.

Con todo ello, el circuito bajoaragonés se prepara para vivir un fin de semana que combinará competición, espectáculo y una intensa experiencia para los seguidores del motociclismo.