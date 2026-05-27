Mundial Superbike Motorland Aragón 2026: horarios, entradas, accesos, parking y consejos para los aficionados

Motorland Aragón vuelve a convertirse este fin de semana en el epicentro del motociclismo mundial. Del 29 al 31 de mayo, el circuito bajoaragonés acoge una nueva edición de la Aragón Round del Campeonato del Mundo de Superbikes (WorldSBK), una de las citas más esperadas del calendario internacional.

Tres días de velocidad. Más de 300 kilómetros por hora sobre el asfalto. Y miles de aficionados preparados para llenar el complejo alcañizano. Si vas a acudir a Motorland este fin de semana, esta es la guía definitiva.

Horarios del Mundial Superbike en Motorland Aragón

La actividad comenzará el viernes con los primeros entrenamientos oficiales y se extenderá hasta las carreras del domingo. Estos son los horarios del viernes 29 de mayo:

09.40 – Entrenamientos WorldSSP

10.35 – FP1 WorldSBK

11.35 – Entrenamientos WorldSPB

13.55 – Superpole WorldSSP

15.00 – FP2 WorldSBK

16.00 – Superpole WorldSPB

Los horarios del sábado 30 de mayo:

09.00 – FP3 WorldSBK

11.00 – Superpole WorldSBK

12.35 – Carrera 1 WorldSSP

14.00 – Carrera 1 WorldSBK

15.15 – Carrera WorldSPB

El programa del domingo 31 de mayo:

11.00 – Superpole Race WorldSBK

12.35 – Carrera 2 WorldSSP

14.00 – Carrera 2 WorldSBK

15.15 – Carrera 2 WorldSPB

Entradas WorldSBK Motorland Aragón 2026: qué incluyen

Una de las grandes diferencias de las Superbikes respecto a otros campeonatos es la cercanía con el aficionado. Las entradas permiten acceder a las gradas habilitadas, el paddock abierto, la Fan Zone, a actividades oficiales, al Pit Lane Walk con aforo limitado o a la Fan Bike Parade para rodar con moto propia sobre el circuito a velocidad controlada.

Además, continúa activa la promoción «Una entrada, dos mundiales», mediante la cual determinados compradores de MotoGP pueden acceder también al WorldSBK.

Imagen de archivo del Pit Lane Walk de Motorland Aragón / LC.

Horario del Pit Lane Walk en Motorland Aragón

Una de las actividades más demandadas. El Pit Lane Walk permitirá acceder a la calle de boxes y ver de cerca equipos, pilotos y mecánicos. Las pulseras deberán recogerse previamente en el camión de Alimentos de Aragón, situado en el paddock. El acceso es limitado y los horarios serán el sábado a las 11.35 y el domingo a las 11.50.

Cómo llegar a Motorland Aragón

Motorland Aragón se encuentra junto a Alcañiz. Para llegar al circuito bajo aragonés contamos con varias opciones. Los principales accesos son:

Desde Zaragoza: A-68 y posteriormente N-232 dirección Alcañiz. Después, seguir la señalización específica hacia Motorland.

Desde Barcelona: E-90 dirección oeste y desvío hacia Torrente de Cinca para conectar posteriormente con la N-211 hasta Alcañiz.

Quienes no acudan en vehículo privado también cuentan con alternativas de transporte para llegar al circuito bajoaragonés. Durante los grandes eventos internacionales, Motorland Aragón suele habilitar o coordinar servicios especiales de lanzadera y conexiones desde Alcañiz hasta el circuito, además de facilitar información actualizada sobre opciones de movilidad para los aficionados.

También existe la posibilidad de llegar previamente hasta Alcañiz mediante líneas regulares de autobús desde ciudades como Zaragoza o Teruel y completar después el trayecto hasta las instalaciones de Motorland.

Imagen de archivo de los viales durante el último Gran Premio./ B.S.

La recomendación para quienes opten por el transporte público es consultar previamente los horarios actualizados y posibles servicios especiales habilitados con motivo del Mundial de Superbikes, especialmente durante sábado y domingo, las jornadas de mayor afluencia.

Parking en Motorland Aragón

Motorland habilita amplias zonas de estacionamiento durante los grandes eventos internacionales. La recomendación principal pasa por llegar con antelación, priorizar la mañana del sábado y domingo, utilizar los accesos señalizados por organización y tener localizadas previamente las zonas de público y entrada elegida.

Las personas con movilidad reducida cuentan además con zona adaptada y aparcamiento específico cercano al acceso habilitado.

En jornadas de máxima asistencia, utilizar transporte compartido o servicios colectivos puede ayudar además a reducir tiempos de acceso y salida del complejo.

Aficionados por el paddock de Motorland en Superbikes./ Motorland

Consejos para disfrutar de MotorLand

Motorland supera las 350 hectáreas de superficie, por lo que caminar forma parte también de la experiencia. Ante los más de 30º que se prevén, os dejamos algunos consejos básicos para afrontar una jornada larga en el circuito:

Llevar gorra y protección solar

Hidratarse constantemente

Consultar horarios antes de acudir

Llegar pronto para evitar retenciones

Aprovechar el paddock abierto

Acudir al Paddock Show

No dejar para última hora el Pit Lane Walk

Llevar calzado cómodo

El Mundial de Superbikes no es únicamente velocidad. Se trata de ver trabajar a los mecánicos desde pocos metros. Escuchar arrancar una moto en boxes. Cruzarte con pilotos internacionales caminando hacia el paddock. Entrar donde casi nunca se puede entrar. Y comprobar por qué Motorland Aragón se ha convertido, desde su llegada al campeonato en 2011, en una de las grandes referencias del WorldSBK.