Mundial Superbike Motorland Aragón 2026: horarios, entradas, accesos, parking y consejos para los aficionados

Motorland Aragón vuelve a convertirse este fin de semana en el epicentro del motociclismo mundial. Del 29 al 31 de mayo, el circuito bajoaragonés acoge una nueva edición de la Aragón Round del Campeonato del Mundo de Superbikes (WorldSBK), una de las citas más esperadas del calendario internacional.
Tres días de velocidad. Más de 300 kilómetros por hora sobre el asfalto. Y miles de aficionados preparados para llenar el complejo alcañizano. Si vas a acudir a Motorland este fin de semana, esta es la guía definitiva.
Horarios del Mundial Superbike en Motorland Aragón
La actividad comenzará el viernes con los primeros entrenamientos oficiales y se extenderá hasta las carreras del domingo. Estos son los horarios del viernes 29 de mayo:
09.40 – Entrenamientos WorldSSP
10.35 – FP1 WorldSBK
11.35 – Entrenamientos WorldSPB
13.55 – Superpole WorldSSP
15.00 – FP2 WorldSBK
16.00 – Superpole WorldSPB
Los horarios del sábado 30 de mayo:
09.00 – FP3 WorldSBK
11.00 – Superpole WorldSBK
12.35 – Carrera 1 WorldSSP
14.00 – Carrera 1 WorldSBK
15.15 – Carrera WorldSPB
El programa del domingo 31 de mayo:
11.00 – Superpole Race WorldSBK
12.35 – Carrera 2 WorldSSP
14.00 – Carrera 2 WorldSBK
15.15 – Carrera 2 WorldSPB
Entradas WorldSBK Motorland Aragón 2026: qué incluyen
Una de las grandes diferencias de las Superbikes respecto a otros campeonatos es la cercanía con el aficionado. Las entradas permiten acceder a las gradas habilitadas, el paddock abierto, la Fan Zone, a actividades oficiales, al Pit Lane Walk con aforo limitado o a la Fan Bike Parade para rodar con moto propia sobre el circuito a velocidad controlada.
Además, continúa activa la promoción «Una entrada, dos mundiales», mediante la cual determinados compradores de MotoGP pueden acceder también al WorldSBK.
Horario del Pit Lane Walk en Motorland Aragón
Una de las actividades más demandadas. El Pit Lane Walk permitirá acceder a la calle de boxes y ver de cerca equipos, pilotos y mecánicos. Las pulseras deberán recogerse previamente en el camión de Alimentos de Aragón, situado en el paddock. El acceso es limitado y los horarios serán el sábado a las 11.35 y el domingo a las 11.50.
Cómo llegar a Motorland Aragón
Motorland Aragón se encuentra junto a Alcañiz. Para llegar al circuito bajo aragonés contamos con varias opciones. Los principales accesos son:
Desde Zaragoza: A-68 y posteriormente N-232 dirección Alcañiz. Después, seguir la señalización específica hacia Motorland.
Desde Barcelona: E-90 dirección oeste y desvío hacia Torrente de Cinca para conectar posteriormente con la N-211 hasta Alcañiz.
Quienes no acudan en vehículo privado también cuentan con alternativas de transporte para llegar al circuito bajoaragonés. Durante los grandes eventos internacionales, Motorland Aragón suele habilitar o coordinar servicios especiales de lanzadera y conexiones desde Alcañiz hasta el circuito, además de facilitar información actualizada sobre opciones de movilidad para los aficionados.
También existe la posibilidad de llegar previamente hasta Alcañiz mediante líneas regulares de autobús desde ciudades como Zaragoza o Teruel y completar después el trayecto hasta las instalaciones de Motorland.
La recomendación para quienes opten por el transporte público es consultar previamente los horarios actualizados y posibles servicios especiales habilitados con motivo del Mundial de Superbikes, especialmente durante sábado y domingo, las jornadas de mayor afluencia.
Parking en Motorland Aragón
Motorland habilita amplias zonas de estacionamiento durante los grandes eventos internacionales. La recomendación principal pasa por llegar con antelación, priorizar la mañana del sábado y domingo, utilizar los accesos señalizados por organización y tener localizadas previamente las zonas de público y entrada elegida.
Las personas con movilidad reducida cuentan además con zona adaptada y aparcamiento específico cercano al acceso habilitado.
En jornadas de máxima asistencia, utilizar transporte compartido o servicios colectivos puede ayudar además a reducir tiempos de acceso y salida del complejo.
Consejos para disfrutar de MotorLand
Motorland supera las 350 hectáreas de superficie, por lo que caminar forma parte también de la experiencia. Ante los más de 30º que se prevén, os dejamos algunos consejos básicos para afrontar una jornada larga en el circuito:
- Llevar gorra y protección solar
- Hidratarse constantemente
- Consultar horarios antes de acudir
- Llegar pronto para evitar retenciones
- Aprovechar el paddock abierto
- Acudir al Paddock Show
- No dejar para última hora el Pit Lane Walk
- Llevar calzado cómodo
El Mundial de Superbikes no es únicamente velocidad. Se trata de ver trabajar a los mecánicos desde pocos metros. Escuchar arrancar una moto en boxes. Cruzarte con pilotos internacionales caminando hacia el paddock. Entrar donde casi nunca se puede entrar. Y comprobar por qué Motorland Aragón se ha convertido, desde su llegada al campeonato en 2011, en una de las grandes referencias del WorldSBK.