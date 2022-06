Motorland también cesó a su gerente porque a tres meses del Mundial de MotoGP aún no están a la venta las entradas

El presidente de Motorland y vicepresidente de DGA, Arturo Aliaga, ha reconocido este viernes que el Consejo de Administración de la sociedad pública también cesó a su gerente, Santiago Abad, porque a tres meses y medio del Mundial de MotoGP no están a la venta las entradas de la prueba más importante del año. Por este hecho también se le pidió aclaraciones a Abad en la reunión en la que fue cesado y sus explicaciones no fueron «válidas». «El Gran Premio de Aragón de MotoGP ya se está anunciando en los partidos de tenis de RTVE y sin embargo no están a la venta las entradas», ha afirmado el presidente de Motorland.

Aliaga ha explicado ante las Cortes que no se tomó la decisión de echar a Abad antes porque por «humanismo cristiano» antes de cesar a una persona hay que dejar que se explique. Sin embargo, las explicaciones del gerente sobre las obras de su despacho y por los másteres que están cursando él y la directora de Recursos Humanos del circuito con un coste total de casi 95.000 euros no convencieron al consejo, que acordó por unanimidad su cese hace dos semanas. «Se le indicó reiteradamente por correo electrónico que los cursos de formación no procedían y que debía someterlos a la decisión del consejo. Los hicieron a espaldas del consejo«, ha confirmado el vicepresidente de DGA, quien también ha querido resaltar que la gestión en Motorland continúa «con normalidad» y que se ha puesto al frente del circuito a dos personas de su confianza y de la del consejo para trabajar en el PERTE del vehículo eléctrico, en el Mundial de Turismos y el GP de Aragón.

El vicepresidente de DGA ha intervenido en las Cortes a petición de Ciudadanos para conocer «si se van a tomar medidas por el daño a la imagen de Motorland y Teruel». «Se ha hecho mucho daño a Motorland, ¿qué no se entere el Consejo?, ¿dónde estamos?. Vale ya de malas noticias y piratas ni uno. Espero que la persona que entre le rinda cuentas al Consejo y luche por Motorland porque ya vale de malas noticias. Espero que la persona que entre rinda cuentas hasta del bocadillo de las diez de la mañana», ha dicho el diputado de Ciudadanos por Teruel, Ramiro Domínguez.