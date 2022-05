Santiago Abad realiza un máster de 23.800 euros con cargo a Motorland

El gerente de Motorland, Santiago Abad; y su mano derecha, la directora de Recursos Humanos, están realizando sendos másteres en una escuela de negocios con un coste total de 33.800 euros que financia la propia empresa pública sin informar al Consejo de Administración. En los dos casos estos estudios se cursan en horario laboral.

Así lo ha podido confirmar La COMARCA cuando aún sigue pendiente que Abad ofrezca explicaciones al Consejo de Administración de Motorland (todavía no hay fecha) por la reordenación de las oficinas y su nuevo despacho por 60.500 euros también sin autorización. El gerente ordenó estos trabajos sin informar tampoco al consejo y fraccionando las contrataciones para evitar la limitación de gasto de un máximo de 25.000 euros que tiene autorizados, tal y como lo confirmó el propio vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente de Motorland, Arturo Aliaga, en las Cortes a raíz de una pregunta de la oposición por las informaciones publicadas anteriormente por este medio.

Máster de alta dirección

Concretamente, el gerente está cursando un máster de alta dirección de 23.800 euros que financia a través de Motorland sin informar y recibir el visto bueno del Consejo de Administración. Es alumno de IE Business School, la escuela de negocios de IE University de Madrid, donde realiza el ‘Senior Management program’, un programa de alta dirección por el que Motorland ya ha abonado 19.000 euros de los 23.800 totales.

Por su parte, la directora de Recursos Humanos y del Área de Desarrollo de Negocio también está cursando un título universitario propio de IE University, impartido dentro de los programas de IE Business School – Executive Education. Se trata del Advanced Management Program que se cursa en Zaragoza en formato presencial los jueves. En este caso desde Motorland ya se ha abonado los 10.000 euros que cuesta el programa formativo sin pasar tampoco por el Consejo de Administración.

Defiende la necesidad de los estudios

Al ser preguntado por este medio, Abad ha confirmado que tanto él como la directora de Recursos Humanos están cursando los citados estudios pero no ha querido precisar su coste. Ha explicado que, en su caso, la formación está «becada y subvencionada, por lo que su coste no se sabrá hasta el final del proceso» aunque no ha sabido precisar a qué planes se va a acoger. «No conozco de dónde vienen esa becas y subvenciones, no lo sé. No estoy tan al detalle», ha apuntado.

Según Abad, estos estudios se enmarcan dentro del plan de la empresa pública autonómica con el que se imparte formación a los trabajadores adaptada a su cargo; y del que «no tiene obligación de informar al Consejo» (tiene poderes hasta 25.000 euros). No obstante, confirma que sí le comentó su caso a «la dirección de la compañía» y ellos le dijeron que informara al consejo «con todo el detalle». Justifica que aún no lo ha hecho porque entiende que no tendrá ese «detalle» que le precisan hasta el final cuando conozca el importe final de su máster restándole las becas y subvenciones.

Asimismo, defiende también su necesidad de cursar el máster Senior Management Program porque es un programa dirigido «a directivos que quieren transformar sus compañías» y en su caso le sirve para los proyectos que está poniendo en marcha para abrir nuevas líneas de negocio en Motorland como es el PERTE para el vehículo eléctrico y conectado en el que participan 62 empresas referentes de distintos sectores lideradas por el Grupo Volkswagen y Seat. «Son unos estudios dirigidos a la formación del liderazgo transformador del propio directivo que incluyen un asesoramiento para la transformación de la compañía», especifica Abad.

En el caso del máster de la directora de Recursos Humanos, el gerente afirma que se enmarca dentro de la formación para mandos intermedios u otros puestos que dependen de él y no pasan por el consejo. Defiende que son los estudios que necesita la directora de RR.HH. porque desde hace año y medio ejerce además el puesto de jefa de Desarrollo de Negocio de forma «voluntaria» tras la marcha del último responsable haciendo un «sobreesfuerzo». Este puesto no se ha cubierto en este tiempo porque los perfiles que se han presentado no cumplían con los conocimientos y la experiencia pero se volverá a ofertar.