Motorland volverá a acoger el Gran Premio de Aragón de MotoGP en 2027

La incertidumbre se ha resuelto. Motorland y Alcañiz serán, al menos un año más, en 2027, una de las citas del Mundial de MotoGP. Será este miércoles, en los jardines del Pignatelli de Zaragoza, cuando Dorna y el presidente de la comunidad, Jorge Azcón, oficialicen el acuerdo para el próximo año. Será entonces cuando se conozcan los detalles de todo el proceso. Entre ellos, el canon que el Ejecutivo autonómico tendrá que abonar a cambio de poder albergar la prueba y que podría alcanzar los 14 millones de euros, la misma cifra que pagan el resto de circuitos del país. La negociación hasta ahora se ha llevado en la más extrema discreción.

Las incógnitas volverán a partir de 2028, cuando la continuidad deja de estar garantizada. Entonces, la negociación tendrá que volver a comenzar. Cabe recordar que negociar año a año, teniendo en cuenta las circunstancias del resto de circuitos, ha sido siempre una de las opciones que barajaba el Gobierno de Aragón.

Aunque por el momento la agenda del presidente solo anuncia la presencia del propio Azcón para «la firma de un acuerdo relativo a la actividad en Motorland». Según ha podido saber La COMARCA, en la firma participarán representantes de Dorna y el propio alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan.

Una negociación discreta

La realidad es que, si se tira de hemeroteca, el Gobierno de Aragón nunca renunció al proyecto. El exconsejero Manuel Blasco, director del circuito hasta las últimas elecciones autonómicas, reconoció que la situación era «complicada», pero nunca «imposible».

Con este nuevo contrato entre ambas entidades, todos los circuitos de la península ibérica volverán a estar en el calendario de 2027, pero solo Motorland Aragón volverá a negociar su continuidad tras la cita. El resto —en España: Montmeló, Cheste y Jerez— tienen firmada la continuidad hasta 2031.

El último encuentro presencial que DGA y Dorna tuvieron fue durante el último Mundial de Superbike, hace apenas unas pocas semanas. Entonces, el nuevo responsable político del circuito —el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro— no compareció ante la prensa y no pudo confirmar en qué punto se encontraban las negociaciones entre ambas partes. Antes de todo ello, el Gran Premio de Aragón volverá a celebrarse del 28 al 30 de agosto de este mismo añoencontraban las negociaciones entre ambas partes. Antes de todo ello, el Gran Premio de Aragón volverá a celebrarse del 28 al 30 de agosto de este mismo año.