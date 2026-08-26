Muchas experiencias para los aficionados en la Fan Zone durante el Gran Premio

Las actividades fuera del asfalto se han consolidado como uno de los mayores atractivos del fin de semana en Motorland. La Fan Zone será el punto central contando con actuaciones musicales y humorísticas y con la presencia de pilotos de todas las categorías.

La zona fan abre sus puertas el viernes por la mañana con animación desde las 8.00. El plato fuerte llegará el sábado con el podium del la carrera Tissot Sprint y la actuación del Dj aragonés Andrés Campo, que animará a los aficionados a las 15.45. Tras el espectáculo musical, el cómico Wilbur pondrá el toque humorístico a la tarde.

La comedia dejará paso a uno de los momentos más esperados por el público, cuando varios pilotos de MotoGP y Moto 2 se subirán al escenario principal. Para cerrar el día, los aragoneses Gonzalo Sánchez, Miguel Bernal, Victor Cubeles y Raúl Navarrete, interactuarán con los aficionados acompañados por los comentaristas de DAZN.

Además del escenario principal, la Fan Zone cuenta con más espacios para los asistentes del Gan Premio. El Green Padock será el refugio climático durante los tres días de carreras, con zonas de sombra y descanso, nebulizadores y restauración. También se habilitará una amplia área comercial con tiendas de los diferentes equipos y pilotos que compiten en Motorland. Para combatir el hambre, varios puestos de food trucks ofrecerán todo tipo de comidas a los aficionados más hambrientos.

Los más pequeños también tendrán su lugar en la zona fan con diferentes atracciones. La más destacada volverá a ser la noria gigante, que tras el éxito del año pasado volverá a deleitar al público con unas vistas únicas de todo el trazado alcañizano.

Estos espacios están ubicados tras la Grada 7 y se preveé que sean uno de los puntos más transitados durante el Gran Premio. Para acceder a ellos, basta con tener la entrada del circuito o la pulsera de la pelouse, en el caso de los mayores de edad. Para el acceso de los menores, antes se debe pasar por los 'Info Points' y rellenar la autorización.

Experiencias diferentes fuera de la Fan Zone

Aedmás de las actividades que se dan todos los años en esta Fan Zone, en esta ocasión también acogerá el paddock de la Harley Davidson Bagger World Cup. Las enormes motos americanas de más de 280 kilos se expondrán en Motorland de forma exclusiva al ser la única prueba que se disputa en España.

El sábado y el domingo, llega el Hero Walk, una oportunidad para ver de cerca a los mejores pilotos de la parrilla. La actividad contará con un aforo limitado y tan solo se podrá acceder con la compra de la entrada previamente. La experiencia tendrá lugar en un punto del circuito donde los pilotos se pasearán por una alfombra roja firmando autógrafos y haciéndose fotos con el público.

Otra oportunidad para ver de cerca a los deportistas se dará antes de la carrera del domingo, cuando recorrerán el circuito saludando al público. Por último, tras la bandera a cuadros, los aficionados podrán invadir la pista para vivir lo más cerca posible la ceremonia del podium de la categoría reina.