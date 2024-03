El museo minero MWINAS de Andorra reabre sus puertas después de nueve meses cerrado

El museo minero MWINAS de Andorra reabrió «por fin» sus puertas este sábado tras permanecer casi nueve meses cerrado. El anterior equipo de gobierno comarcal-encargado de su gestión-echó el cierre del espacio en junio a la espera de iniciar un proceso de reversión para que el Ayuntamiento de Andorra pasara a ser el que se encargara de dicha tarea. Como consecuencia, desde entonces el museo no ha podido recibir visitantes ni acoger ninguno de sus eventos habituales. Ahora el problema parece haber llegado a su fin y tras meses de conversaciones, finalmente será la Comarca Andorra-Sierra de Arcos quien se encargue de gestionar y, sobre todo, potenciar este lugar que «simboliza la identidad de toda una comarca» y que «no puede volver a cerrar sus puertas».

La presidenta comarcal Naiara Loras; el primer edil de Andorra, Rafa Guía, y otros miembros de la corporación, así como alcaldes de municipios cercanos como Ariño, Oliete o Alacón visitaron este sábado el museo junto a los voluntarios de la Asociación Pozo de San Juan, pieza fundamental y quienes más han presionado durante todos estos meses para que el museo minero reabriera sus puertas. De hecho, estos últimos incluso llegaron a amenazar con realizar una huelga de hambre si este continuaba cerrado para la temporada primaveral, cuando suele recibir más visitas. Ahora, no obstante, celebran haber sido escuchados. «Por fin ha llegado el día. Hemos estado dos meses trabajando mucho para esta reapertura, por lo que no podemos estar mas contentos. Ojalá nos dure 50 años más, aunque nosotros ya no lo lleguemos a ver», dijo Bartolomé Aglio, vicepresidente de la Asociación Pozo de San Juan.

Loras, por su parte, insistió en que «no tenía sentido que este museo permaneciese cerrado» y explicó que han sido semanas de trabajo para hacer esta reapertura posible. Inicialmente se había estudiado la posibilidad de que la gestión fuese compartida entre Comarca y Ayuntamiento, no obstante, finalmente esta se mantendrá tal y como estaba pactada antes del cierre del espacio, es decir, únicamente comarcal. «Es un día muy importante porque hemos podido avanzar en algo que teníamos pendiente. La intención es seguir trabajando a nivel turístico en este espacio. Tiene muchas posibilidades y vamos a aprovecharlo al máximo», insistió Loras. Sus declaraciones las apoyó Inmaculada Moliner, consejera comarcal de Turismo, quien a su vez recalcó que se está avanzando en el principal proyecto comarcal, el Plan de Sostenibilidad Turística. «El museo siempre ha sido nuestro baluarte. Nuestra primicia al entrar en la comarca era reabrirlo, porque pensamos que es una de las principales ramas para vertebrar ese turismo en nuestra zona», afirmó Moliner.

Volver a recibir público en el museo minero también fue celebrado por Guía, quien catalogó al museo como «espacio vital». «Representa lo que ha sido nuestro pasado y hasta hace poco nuestro presente dedicado a la minería. Es memoria pero también nos enseña lo que va a ser el futuro, que viene con las energías verdes y renovables», incidió. Al evento incluso asistió el director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, quien visitó el espacio y pudo ver las diferentes piezas de la Central donadas al museo, como la locomotora Samper, pero no quiso realizar declaraciones.

Durante la inauguración, además de visitar las instalaciones, las autoridades también depositaron un ramo de flores al altar de Santa Bárbara ubicado en el museo. Naiara Loras y Bartolo Aglio fueron los encargados de dejarlo junto a la patrona, todo ello mientras el resto de los presentes entonaron de forma improvisada el himno de Santa Bárbara.

Naiara Loras y Bartolomé Aglio depositan un ramo de flores a Santa Bárbara./ C.O.

Los actos de la reapertura formaban parte de las jornadas de puertas abiertas que el museo organiza a lo largo de todo este fin de semana. Además de las autoridades, familias de vecinos con varios niños pequeños visitaron las instalaciones, donde el punto de mayor éxito volvió a ser la atracción del tren minero.

Guía pide celeridad en torno al plan de acompañamiento

Aprovechando su visita a la reapertura, el periódico La COMARCA preguntó al alcalde de Andorra cómo avanzaba el proyecto del nudo Mudéjar después de que este jueves los 14 parques hibridados que lo componen fueran publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El primer edil celebró que «por fin» estos trámites salieran a información pública, aunque también aprovechó, como ya ha hecho en otras ocasiones, para pedir celeridad en el plan de acompañamiento socioeconómico. «La tramitación administrativa debe ser lo más rápido posible porque necesitamos alternativas inmediatas. Si los parques van a a tardar, nosotros pedimos que ese plan que va ligado a esa adjudicación del nudo se ejecute en sus otras vertientes», defendió.