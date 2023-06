Mustieles pide a la nueva corporación «una política y oposición responsable» en su último pleno como alcaldesa

La Ciudad del Compromiso celebró este miércoles su última sesión plenaria municipal con los concejales en funciones antes de que se constituya de nuevo el Ayuntamiento el próximo sábado 17 de junio. De este modo, los 13 concejales que han estado trabajando por la localidad durante los últimos 4 años dejaron sus discrepancias a un lado para echar la vista atrás y agradecer a sus compañeros el «trabajo bien hecho» y la colaboración entre los mismos. Asimismo, varios de ellos coincidieron en desear «el mayor éxito» para la corporación venidera, ya que «ese será el triunfo de todo el pueblo de Caspe», señalaron.

Algunos de los concejales que estuvieron presentes en dicho pleno municipal repetirán en la próxima legislatura, como es el caso de Rafa Lumbreras y Rafa Guardia por CHA; Cristian Poblador y Ramón Repollés ahora por Somos Caspe, tras dejar Ciudadanos; Ana Jarque, Agustín Moré y José Miguel Albiac por el PP después de dejar también ciudadanos; y Gabriel Luena por el PSOE. No obstante, otros de los actuales concejales, como es el caso de la alcaldesa en funciones Pilar Mustieles (PSOE), dejan su puesto en la política. Esta decisión la han tomado también Ismael Artero (PP), José Manuel Jariod (PSOE), Elise Ventura (PSOE), y Alicia Clavería (PSOE).

«Cuando hay varias opiniones es un poco complicado remar para llevar este barco, por lo que pido disculpas si alguna vez no lo he hecho como se esperaba», reconoció Pilar Mustieles. No obstante, la primer edil incidió también en que en estos 12 años en los que ha estado al servicio público trabajando desde el PSOE ha aportado «toda la experiencia, energía y todo lo que podía, incluso, en ocasiones, más». Por ello, pidió a la nueva corporación que desarrollen «una política y oposición responsable» y que se dejen aconsejar.

Cada uno de los concejales tuvo la oportunidad de pronunciar un breve discurso acerca de su paso por el Ayuntamiento de Caspe. Y de entre todos ellos, destacó especialmente el de Ismael Artero, único concejal del PP en la legislatura 2019-2023. Este concejal llegó al cargo después de que varios de su equipo renunciaran al puesto, por lo que Artero ha estado formando parte del consistorio menos de 4 años. Este concejal del PP explicó que se despide con «un sabor agridulce», ya que incluso se había planteado su propia dimisión meses atrás pero, por otro lado, reconoció que también le habría gustado estar muchos años más en la política local. Por ello, Artero insistió en que «la política tiene sus lados buenos, pero también sus lados malos, y además tiene lobos con piel de cordero«.

Todo ello se llevó a cabo después de que todas las fuerzas políticas votasen a favor del único punto del día, la aprobación de la sesión plenaria anterior.

Nuevo Ayuntamiento

Con los resultados que se obtuvieron en las pasadas elecciones municipales del 28M, el próximo sábado 17 de junio se constituirá el nuevo Ayuntamiento de Caspe. Todavía no se sabe qué partidos formarán el equipo de gobierno, ya que ninguna de las fuerzas políticas obtuvo la mayoría absoluta. El Partido Popular fue la fuerza más votada, teniendo así 6 concejales, con Ana Jarque a la cabeza. En segundo lugar quedó el PSOE, logrando 5 concejales, siendo el primero de ellos Abraham Martínez. Somos Caspe sacó 3 concejales, encabezados por Cristian Poblador. CHA logró de nuevo dos concejales, esta vez con Rafa Lumbreras a la cabeza. Y, por último, Vox entrará al consistorio con un concejal, Germán Sanz.

Entre todos ellos se han ido dando diversas reuniones para tratar posibles pactos entre los partidos o acuerdos de algún tipo. No obstante, todavía no se ha comunicado a la población la decisión que toman cada uno de ellos. Ana Jarque, la líder del PP, aseguró en Radio Caspe que no habían logrado aún establecer un acuerdo junto con Somos Caspe, el partido con el que se haría el pacto más natural, y con el que obtendrían los 9 concejales necesarios para gobernar en mayoría. No obstante, tampoco descartó tratar de desarrollar una gobernanza en minoría.