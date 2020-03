‘No son vacaciones’, el recordatorio que resurge en el primer fin de semana en estado de alarma

Las iniciativas solidarias se extienden por buena parte de los municipios complementando a la labor de ayuntamientos y comarcas desde que se decretó el estado de alarma como freno al avance del Covid-19. La Asociación de Jóvenes de Calaceite, que la integran personas de 18 a 27 años, hizo público su ofrecimiento en redes sociales y el eBando para realizar la compra de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad a todas las personas de la localidad con movilidad reducida o de avanzada edad. «Organizamos distintas fiestas durante el año y colaboramos en eventos como la Feria de Navidad pero ahora hemos creído que toca colaborar con nuestros mayores para que no les falte de nada», explicó Sergi Prats, uno de los jóvenes.

«Estamos coordinados para tratar de que a nadie le falte de nada. Enseguida tuvimos demanda para llevar compra a casa» Susana Traver, Valjunquera

Respecto al servicio de realizar la compra por parte de los ayuntamientos, tuvo enseguida usuarios en casos como el de Valjunquera. «Lo pusimos en marcha el domingo y el lunes ya habían llamado dos personas. Vamos a coordinarnos desde el Ayuntamiento para que a ningún vecino le falte de nada», explicó la alcaldesa, Susana Traver. El Ayuntamiento de Valderrobres comenzó ese mismo domingo 15 también el reparto a domicilio de pedidos realizados en los comercios del municipio, dirigido a personas mayores, con dificultad de movimiento o con mayor riesgo de contagio del COVID-19, siempre que no cuenten con la posible ayuda de algún familiar. Para ello, se deberá realizar el pedido en el comercio correspondiente, y éste avisará al personal encargado. El reparto se realizará de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas. En el caso de las compras en la farmacia, se procederá de diferente manera, ya que es necesaria la presentación de la tarjeta sanitaria. Por lo tanto, la persona interesada en este servicio deberá ponerse en contacto con el Ayuntamiento, de 9.00 a 12.00 (978 85 00 01) y un trabajador se desplazará a su domicilio para recoger la tarjeta y el pedido que tiene que realizar, y una vez hecho lo llevará al domicilio de la persona solicitante. Al servicio de los ciudadanos que lo necesiten ponen en Calanda el 978 88 61 41 en horario de mañana y tarde para realizar la compra en el supermercado y la farmacia sin salir de casa.

«Además de llevarles lo que precisen, es bueno llamar a nuestros mayores y darles conversación» José Miguel Esteruelas, alcalde de Castelnou

En Híjar los establecimientos de alimentación y la farmacia acercan los productos a casa. «Nadie estará desatendido y el Ayuntamiento está para ayudar también. Los que han salido a comprar lo están haciendo respetando las distancias y medidas aquí y en el resto de la comarca según Guardia Civil», valoró en los primeros días el alcalde, Luis Carlos Marquesán. En el Bajo Martín existe una alta densidad de población de riesgo por edad al COVID-19. En Castelnou, donde residen entre 80 y 90 personas y calculan que el 70% es mayor de 65 años. Si lo precisan, solo tienen que llamar al Ayuntamiento y les realizan las cuestiones precisas. «También conversar, que es muy importante porque a veces es gente muy mayor que durante un tiempo no va a ver a sus hijos o nietos», dijo el alcalde, José Miguel Esteruelas. «Entienden la situación pero están preocupados, más ‘tristones’… y es normal. Por eso, llamarlos y charlar nos hace bien a todos», reflexionó.

«Los vecinos tienen médico a través del teléfono con Muniesa, la gente está siendo responsable» Ricardo Alquézar

Similar estampa se da en la vecina comarca de Andorra Sierra de Arcos donde buena parte del censo de localidades como Alacón es de riesgo. «La gente está muy concienciada», dijo el alcalde, Ricardo Alquézar. Está en contacto con la secretaria del Ayuntamiento «que sigue trabajando desde casa» y los vecinos seguirán teniendo consulta médica pero a través de teléfono. «Deben llamar a Muniesa de 9.00 a 10.00 y solo si el médico lo considera, se atenderá personal, si no, se resolverá así».

«Hemos tenido mucha prevención con los mayores y protegerlos. La gente está muy concienciada» Joaquín Llop

La Guardia Civil vigila desde el primer día para asegurarse de que los vecinos no salen de sus casas a no ser que sean «casos excepcionales». Así lo comentó el presidente de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, Joaquín Llop, quien también es alcalde de Nonaspe: «Hemos pedido mucha precaución, especialmente a nuestros mayores, de que no salgan bajo ninguna circunstancia, todos nuestros comercios cerraron desde el principio excepto dos supermercados y alguna tienda como carnicerías y farmacias, además de un estanco, veo a la gente muy concienciada y eso me gusta». Manifestó su orgullo y reconocimiento por todo el personal sanitario y empresas que han decidido continuar abiertas para ayudar a los ciudadanos. «Mi total apoyo a todos ellos, agradecemos mucho su trabajo y entrega», dijo.

Muchos ayuntamientos de la España vaciada se sumaron a un único bando municipal que emitieron el viernes 13 de marzo adelantándose a toda alerta. El medio rural alzó la voz en redes sociales y a la etiqueta #yomequedoencasa sumaron #yomequedoenlacapital. Se trata de una forma de llamar la atención y crear conciencia acerca de que la cuarentena #nosonvacaciones.

En zonas turísticas como el Maestrazgo se vieron durante los primeros algunos turistas. «Debemos preservar la salud de los mayores y ellos están concienciados, lástima que el primer fin de semana aún vimos alguna autocaravana», dijo el presidente y alcalde de Tronchón, Roberto Rabaza. No obstante, no le augura futuro a estas prácticas por mucho que uno se empeñe porque «los establecimientos relacionados con el sector están cerrados». Desde la Comarca se presta ayuda a unas 80 personas de todas las poblaciones desde los servicios sociales y hubo que reorganizarse para seguir dando atenciones vía telemática y por teléfono a todos los usuarios. En esta comarca extensa y con una edad de sus habitantes muy avanzada, seguir las medidas es básico. Este viernes se intensificaron los controles con el ejército desplegado en Caspe y Alcañiz y se suman los APN para velar por el cumplimiento de las medidas en el medio natural.

«Entre el ayuntamiento, las tiendas y los vecinos, la población de riesgo está atendida» Carmen García

Desde Torrecilla de Alcañiz se dirigieron a ‘aquellas personas que no residan habitualmente en el municipio, y que tengan en nuestra localidad una segunda residencia, así como a los posibles visitantes, que, mientras estén en vigor las medidas preventivas especiales puestas en marcha con motivo del coronavirus, no acudan a nuestro municipio como alternativa a la ciudad’. «Estamos informando a la gente con bandos de todas las instrucciones que nos llegan y tratando de hacer la vida más fácil colaborando con el supermercado, la carnicería y la panadería para llevar compra a las casas si es preciso», dijo la alcaldesa, Carmen García. Hace unos meses permaneció convaleciente por un problema de corazón y es población de riesgo. «El Ayuntamiento está activo y yo, en casa como debe ser y como están siguiendo bien mis vecinos», añadió.

El estado de alarma cumple su primera semana y con ella, la red vecinal se hace más fuerte.