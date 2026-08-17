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17 AGO 2026|

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Nueve meses para una consulta: Oftalmología traumatología y otorrinolaringología acumulan las mayores listas de espera en el Hospital de Alcañiz

Las operaciones de amígdalas, juanetes y quistes están entre las intervenciones con mayor demora. El Gobierno de Aragón atribuye parte de los retrasos a las huelgas de médicos especialistas

Una de las consultas del nuevo Hospital de Alcañiz / DGA
Una de las consultas del nuevo Hospital de Alcañiz / DGA

Marina Monreal17 08 2026

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Hospital Alcañiz

SaludSociedad

Otorrinolaringología, oftalmología y traumatología son las tres especialidades que más demora presentan en el Hospital de Alcañiz, con casi nueve meses de espera para ser atendido por un facultativo. Es una de las conclusiones de los datos que el Gobierno de Aragón publica relativos al mes de julio.

La demora media es de 265 días en otorrinolaringología, 235 en oftalmología y 234 en cirugía ortopédica y traumatología. En este sentido, la última de ellas es una de las especialidades que históricamente ha presentado más problemas a la hora de cubrir sus vacantes. Hace apenas unas semanas, tres vacantes temporales quedaron sin cubrir. Cabe recordar que, además, el Salud decidió contratar facultativos de una clínica privada con los que intentar acelerar el proceso. Estas atenciones que se darán por las tardes y durante los sábados deberían empezar a lo largo del mes de septiembre.

En cuanto a las listas de espera quirúrgicas, la tendencia es similar. En este caso, según los datos de julio, la especialidad que más demora presenta para una intervención es otorrinolaringología, con una espera media de 281 días (más de nueve meses) y 56 pacientes con más de seis meses a la espera.

Destacan también cirugía general y del aparato digestivo, con 125 días y más de 114 pacientes en la lista con más de seis meses de antigüedad, y traumatología, con 109 días y 81 pacientes.

Datos según intervenciones

En cuanto a los procesos más frecuentes, actualmente, los pacientes que más esperan son los que tienen que ser intervenidos de una adenoamigdalectomía —una cirugía frecuente para extirpar tanto las amígdalas como las adenoides—, con una demora media de 281 días; de corrección de hallux valgus —juanetes—, con 231 días de media; de un quiste pilonidal —una pequeña cavidad en la piel que aparece en la parte alta de los glúteos—, con 154 días de espera; de una artroscopia, con 136 días de espera; y de hernias inguinales, para las que hay que esperar 134 días.

Según estos datos, mejoran otras intervenciones que hasta ahora eran conflictivas. Destaca especialmente el caso de las operaciones de cataratas, históricamente uno de los procesos para los que más paciencia había que tener. Actualmente la demora es de unos 60 días y solo hay dos pacientes que acumulen más de seis meses de retraso.

El Gobierno achaca la huelga

Por su parte, el Gobierno de Aragón mantiene que los últimos datos que se han conocido —los del mes de julio de 2026— siguen condicionados por las sucesivas huelgas de médicos especialistas. Así, la comunidad autónoma registra 8.117 pacientes con más de 180 días en espera, 304 pacientes más que en el mes anterior.

Sostienen que «la huelga de médicos como protesta contra el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad» ha implicado la suspensión de más de 4.900 intervenciones quirúrgicas, a lo que se suma también la reducción de la actividad durante el periodo estival.

Por provincias, en Zaragoza hay 7.234 usuarios pendientes de ser operados desde hace más de 180 días; en Teruel, 580 y en Huesca, 303. Respecto al mes anterior, el incremento más destacado es en Zaragoza con 275 pacientes. Huesca aumenta en 28 pacientes y Teruel lo hace en un paciente respecto al mes anterior.

Advierten desde el Salud que estos efectos no pueden compensarse de forma inmediata, por lo que continuarán influyendo en los meses siguientes, especialmente en el mes de agosto. Ante esta situación, el Gobierno de Aragón ha priorizado "aquellos procesos más graves y en los que la demora afecta más a la calidad de vida".

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