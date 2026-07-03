Las obras de las travesías de Alcañiz siguen con problemas en desagües y alcantarillas

Los principales problemas detectados en las obras de humanización de las travesías de Alcañiz se encuentran en la zona de los Torreones. Concretamente en los desagües y las canalizaciones del agua de lluvia. Según apunta fuentes del Ayuntamiento, los tubos que tienen que conducir el exceso de agua en dirección al río no tienen la inclinación suficiente, lo que se traduce en el estancamiento de la lluvia en la vía.

A todo ello se suman la gran cantidad de alcantarillados sueltos y que se mueven con el paso del los vehículos y los badenes y pasos de cebra elevados en varios puntos que todavía no se han rebajado y que son más altos de lo que marca la normativa vigente.

Preocupa especialmente que las tormentas y las fuertes lluvias que ya se registraron en varios momentos del verano pasado supongan de nuevo inundaciones en la vía. En varias ocasiones el agua estancada llegó a cubrir completamente la carretera entrando en los bajos de las viviendas de la vía y los propios vecinos fueron los que tuvieron que encargarse de desbloquear los desagües atascados.

Desde el Ayuntamiento declaran que todavía se está trabajando en terminar el informe que se remitirá al Ministerio de Transportes, encargado de la obra y también responsable de subsanar los errores. No es la primera vez que trabajan en un documento de esta características. El primero, con las obras todavía en curso, recogía una treintena de errores, muchos de ellos, lamenta el consistorio, nunca llegaron a ser subsanados por parte de los contratistas.

Un mal comienzo

A nivel técnico, los responsables del Ayuntamiento denuncian además que el proyecto se diseñó sin realizar un levantamiento topográfico previo, lo que ha motivado la gran cantidad de ajustes y adecuaciones posteriores debido a los errores y omisiones que contemplaba el documento inicial. Algunos de ellos eran de especial relevancia porque afectaban a los Torreones, considerados Bien de Interés Cultural (BIC).

Las obras comenzaron en septiembre de 2023. Entonces, el proyecto contemplaba una duración de 18 meses, con el final previsto para febrero de 2025. La primera prórroga concedida al contratista fue de cuatro meses, hasta junio, hace ahora más de año, un plazo que tampoco se cumplió.

Hace apenas unas semanas técnicos del Ministerio visitaron los trabajos donde, sostienen, «solo queda ultimar detalles». Un versión que no convence al Ayuntamiento, quienes defienden que la obra todavía no se ha recepcionado y por tanto, todos los tramos en los que ha habido obras siguen siendo responsabilidad del Ministerio.