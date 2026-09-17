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17 SEP 2026|

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El operativo de extinción de incendios intensificará las protestas ante la falta de acuerdos laborales con DGA

Los sindicatos consideran "insuficientes" las propuestas del Gobierno de Aragón en la reunión de este jueves. El ejecutivo propone, entre otras cosas, un "resarcimiento especial por causas excepcionales de 500 euros"

Bomberos trabajando en la zona del incendio de Peñarroya de Tastavins / DGA
Bomberos trabajando en la zona del incendio de Peñarroya de Tastavins / DGA

La COMARCA17 09 2026

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El operativo de extinción de incendios de INFOAR intesificarán las protestas después de no haber llegado a acuerdos con el Gobierno de Aragón en la reunión celebrada este jueves. CCOO, UGT y CSIF denuncian que el encuentro con el Departamento de Medio Ambiente y Turismo ha finalizado "sin acuerdos concretos que permitan mejorar las condiciones del personal funcionario y laboral del INFOAR". Esto incluye a Agentes para la Protección de la Naturaleza, Ingenieros Forestales y conductores.

"Pese a las reiteradas demandas sindicales", dicen, "la Administración no ha asumido compromisos suficientes" en cuestiones fundamentales. Detallan aspectos como el incremento de plantilla, la actualización y regulación del Decreto de guardias, el desarrollo de la Ley autonómica de Agentes Forestales, la renovación del parque móvil, la cobertura de vacantes, las mejoras salariales o la aplicación de la normativa estatal de la bomberos forestales.

Durante la reunión se planteó por parte del Gobierno de Aragón un resarcimiento especial por causas excepcionales de 500 euros, "en línea con el reconocimiento económico acordado para las brigadas forestales de SARGA por el esfuerzo extraordinario realizado durante la campaña de incendios de 2026".

Por su parte, las organizaciones sindicales lamentan que el departamento de Medio Ambiente y Turismo "solo ha ofrecido una compensación" económica por el esfuerzo realizado en la última campaña de incendios y "buena voluntad". De los 51 millones prometidos para la prevención y lucha contra los incendios forestales solo han comprometido 200.000 mil euros, "un 0,4% del total", apuntan.

Pero después de una campaña de incendios excepcionalmente dura y "tras años de deterioro" "de las condiciones de trabajo, las organizaciones sindicales consideran "agotada la vía de las promesas y los compromisos sin concretar".

Las organizaciones sindicales han exigido el compromiso del Departamento de Hacienda en la negociación, tal y como ha ocurrido en la negociación que ha llevado a cabo el Gobierno de Aragón con los trabajadores de la empresa pública Sarga, ya que forma parte del mismo operativo de prevención y extinción de incendios. En la mesa técnica este jueves hubo representantes de Función Pública del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública.

CCOO, UGT y CSIF anuncian la continuación del proceso de movilizaciones, iniciadas este jueves, cuya intensidad irá aumentando mientras el Gobierno de Aragón "no presente propuestas concretas, presupuestadas y con plazos de ejecución".

Nueva reunión, el 20 de octubre

Desde el Gobierno de Aragón emplazan a las partes a volver a reunirse el 20 de octubre para ahondar en cuestiones "en las que se han avanzado este jueves" relativas al refuerzo y mejora del personal laboral y funcionario. En el próximo encuentro, según fuentes del Gobierno de Aragón, "se presentarán propuestas concretas" para la renovación del parque móvil utilizado por el personal de INFOAR y para la creación de nuevos puestos de trabajo, "cuyo número deberá determinarse a partir del análisis de las necesidades del operativo".

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