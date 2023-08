La oposición vigilará el acuerdo entre PP y Somos Caspe para que las «tensiones no comprometan la legislatura»

Las reacciones en los partidos de la oposición ante el pacto de investidura firmado en último momento por PP y Somos Caspe no se han hecho esperar. PSOE, CHA y Vox coinciden en que el nuevo acuerdo, que en un principio se rechazó por parte de los populares, no ha sido una sorpresa para el resto de concejales. Las tres agrupaciones afirman, además, que ahora llega el momento de trabajar desde la oposición siempre con la mirada puesta en que las «tensiones entre los socios» del recién estrenado gobierno de centro derecha «no comprometan la próxima legislatura».

Los socialistas afirman que durante las últimas semanas lo único que se ha hecho es «perder el tiempo y dinero público». «Somos Caspe lleva prácticamente desde el principio anunciando este pacto y el PP nos ha hecho esperar hasta después de las elecciones generales, no sabemos todavía con que intención, pero ha tenido que haber otro pleno extraordinario para aprobar el sueldo de la alcaldesa«, ha comentado el portavoz del PSOE en Caspe, Abraham Martínez. «Entré nuevo en este proyecto con ganas de aportar para Caspe, entré con la ilusión de mejorar Caspe, no lo hemos conseguido en la alcaldía, pero nuestro trabajo desde la oposición va a ser traer el bien para Caspe«, ha expresado. «Vamos a exigir al equipo de gobierno haga las cosas por Caspe, pero el Partido Socialista va seguir aportando para que el pueblo se siga desarrollando, siga creciendo y por el bien de la ciudadanía«, ha añadido Martínez .

Po su parte, Rafael Lumbreras, portavoz de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento ha asegurado que están «con la mosca detrás de la oreja» por los movimientos ocurridos en el Consistorio caspolino. «Se ha cambiado de equipo de gobierno en el plazo de dos meses, dos veces ya, no sé cuantas veces se va a cambiar, pero no es nada halagüeño», ha asegurado el concejal. «Nos han estado engañando y no sabemos que va a pasar en el futuro, no queremos decir que vayan a hacerlo mal, pero sabemos que hay ciertas cosas que no van a hacer bien», ha añadido Lumbreras.

Desde el grupo de Vox, su portavoz y único concejal, Germán Sanz, ha calificado el pacto de «correcto» ya que en su opinión «el acuerdo en minoría no iba a llegar muy lejos». Aun así, el de Vox ha recordado los conflictos y desencuentros que ambas agrupaciones arrastran desde la campaña electoral previa a las elecciones y ha asegurado que esperan que «pensando en Caspe, sean capaces de entenderse durante cuatro años».

Por otro lado, Sanz ha recordado que desde un primer momento ofrecieron su apoyo a la candidata popular y al candadito de Somos Caspe «para hacer un equipo más fuerte». «Nos hubiera gustado estar dentro pero al no necesitarnos para la mayoría nos acabaron dando de lado», ha relatado el portavoz. «Creo que se equivocan porque no tienen a nadie específico en ganadería y agricultura y podría haber sido un buen mediador entre ambos cundo vuelvan a saltar chispas que me temo que lo harán», ha añadido. El concejal de Vox ha asegurado además que su postura en la oposición será la de mantenerse vigilantes ante la labor del equipo de gobierno, «al ser un pacto de centro derecha, tener oposición a la izquierda y a la derecha puede venir bien«, ha concluido Sanz.

Proyectos que quedan atrás

Tanto Somos Caspe como el Partido Popular ya han anunciado en diversas ocasiones que los grandes proyectos aprobados por el anterior equipo de gobierno, pero aún pendientes de ejecución, no iban a materializarse en los próximos cuatro años. Así, los grandes anuncios de la última legislatura, entre otros, una nueva depuradora de agua o la estación Intermodal, quedarán completamente paralizados.

Desde el PSOE han recordado que estos «no son proyectos socialistas, son proyectos del ciudadano. Hablamos de que nos van a negar un agua potables, de calidad, un agua que es atractivo para que diferentes empresas se asienten en la localidad». Además, Martínez ha pedido dejar de lado el egocentrismo y ha denunciado que el nuevo equipo de gobierno, «no comparte nada». «Esto es tirar atrás un pueblo, esto es retroceder y llevamos diciéndolo mucho tiempo», ha concluido el socialista.

Por su parte, CHA ha recordado que son proyectos que ya están aprobados y que cuentan con el visto bueno de las instituciones pertinentes. «Esto suponen un retraso en tener una potabilizadora en condiciones, ahora todo esta en el aire», ha expresado Lumbreras y ha reiterado que la actual instalación es «antigua» y que está «a punto de romperse».

Por su parte, Vox ha rechazado dar su opinión respecto a la suspensión de estos proyectos y ha relegado dar su postura al momento en el que hayan podido estudiar bien con el equipo cada uno de los proyectos.

El acuerdo a través de redes sociales

A través de un post en redes sociales, la cuenta de Somos Caspe ratificaba lo aprobado en el pleno extraordinario del Ayuntamiento y explicaba así el reparto de las áreas de trabajo y los puntos del acuerdo programático. Así, Ana Jarque ostentará el puesto de alcaldesa mientras que Cristian Poblador (Somos Caspe) será primer teniente de alcalde y asumirá el área de Agricultura, Repoblación Forestal y Recuperación de Riberas. Además, Somos Caspe tendrá el control también de las áreas de Deportes y Comercio local y Turismo, con Ramón Repollés y Susana Garrido como responsables respectivamente. El resto de las concejalías quedan en manos de los concejales populares.

En cuanto al programa, los de Poblador ya han anunciado que entre los proyectos que quieren llevar a cabo aparecen «actuar sobre la antigua escombrera y antiguo basurero, la reforma integral de la calle Batán y su rotonda inferior, elaborar y aplicar el Plan Director de la Colegiata, dar solución a la problemática de plazas centro de día y residencia de ancianos, exigir una lámina mínima y estable de agua para el Mar de Aragón, así como la aplicación de energía reservada».

Asimismo y separados de su propios proyectos, Somos Caspe anunciaba en el mismo post de Facebook, las propuestas de legislatura con firma popular. En este caso, «implementar una rotonda en Polígono adidas-los arcos, puerto seco, instalación de empresas, actuación en calles, parques y jardines». Por último, el programa improvisado a través de redes anunciaba también «la suspensión de la licitación de la ETAP con el objetivo de analizar el proyecto y buscar soluciones que aseguren sostenibilidad económica».