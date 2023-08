Pablo Colado: «Vivimos en la edad de oro de la divulgación científica»

‘Cuando la ciencia se cuela en las portadas’. ¿Cree que esta afirmación es una realidad en nuestros tiempos?

Habla de dos temas fundamentales como la pandemia del covid y también del cambio climático. ¿Han servido de punto de inflexión para que la ciencia pase al primer plano?

¿Cómo se evita ese ruido que menciona?

Es una labor complicada. ¿Cómo se lleva la ciencia a todos los públicos?

El periodista debe formarse, leer mucho y jerarquizar. Es fundamental que tenga una buena comunicación con los científicos y que estos sean su fuente principal. En The Conversation somos un medio atípico porque no firmamos los artículos y son los científicos y los investigadores quienes lo hacen. Somos los intermediarios y el escaparate. Tenemos una ventaja con otros medios porque en este caso el rigor ya se presupone. Nosotros les orientamos para que los contenidos sean asequibles para todos los públicos.

¿Qué le llevo a dedicarse al ámbito de la ciencia?

Como muchos periodistas fue una cuestión de azar. Estaba interesado por la ciencia previamente y terminé trabajando en la revista Muy Interesante. Me fascinaron los asuntos que trataban y así empecé. Han pasado tres décadas y siempre he estado en ese mundillo y cada vez me gusta más. No estoy para nada desencantado.