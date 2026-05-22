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22 MAY 2026|

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El periodo de preventa para el Gran Premio de Aragón de MotoGP llegará a su fin el 25 de mayo

La entrada con descuento y con la promoción ‘una entrada dos mundiales’, la cual concede acceso a WorldSBK, sigue disponible

Imagen del Gran Premio de Aragón de MotoGP 2025 / Motorland Aragón
Imagen del Gran Premio de Aragón de MotoGP 2025 / Motorland Aragón

Jesús Burgos22 05 2026

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Alcañiz

DeporteMotor

La adrenalina de las motos ya está aquí. Las entradas para el Gran Premio de Aragón de MotoGP de los próximos 28, 29 y 30 de agosto afrontan sus últimos días en tarifa reducida. A partir del lunes 25 de mayo, todas las localidades de grada y de la zona de pelouse sufrirán un recargo en su precio. 

También es posible adquirir aún la promoción de ‘una entrada dos mundiales’ la cual por la compra de grada de MotoGP incluye el acceso a la Aragón Round de WorldSBK que se celebra del 29 al 31 de mayo en Motorland. Aún queda tiempo para disfrutar de ambas competiciones.

MotorLand acogerá la decimotercera cita del Campeonato del Mundo de MotoGP 2026, el Gran Premio de Aragón, del 28 al 30 de agosto. Una prueba que está marcada en rojo en el calendario de los aficionados al motociclismo y cuyas entradas se encuentran en un periodo de preventa que finalizará el lunes 25 de mayo. 

Una vez superada esa fecha, las entradas se situarán en su coste normal, sin reducción de precios hasta el viernes 28 de agosto, fecha en la que tan solo se podrán adquirir entradas a través de las taquillas físicas del circuito con un recargo de 5 euros.

Oportunidad única para vivir dos competiciones internacionales

MotorLand Aragón dispone de una promoción especial para los aficionados a las dos ruedas. Por la compra de la entrada de grada para el Gran Premio de Aragón de MotoGP, se podrá acceder a la Aragón Round de WorldSBK que se celebra del 29 al 31 de mayo. El Mundial de Superbikes es un evento que se caracteriza por la cercanía con un público que puede acceder al paddock y disfrutar de actividades como la Fan Bike Parade o los Pit Lane Walk durante todo el sábado y el domingo. 

Todo ello acompañado de un fin de semana repleto de carreras y un ambiente único. Además, aquellos que tengan la promoción ‘una entrada dos mundiales’ y asistan a WorldSBK recibirán un código con un 20% de descuento en la compra de entrada,  en el caso de que MotoGP vuelva a MotorLand Aragón más allá de 2027.

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