Piden que se convoque el Consejo de Administración de Motorland para que Abad dé explicaciones sobre los másteres

El vicepresidente de Motorland y alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu; y algunos de los miembros bajoaragoneses del Consejo de Administración reclaman que se convoque con celeridad una reunión del órgano para escuchar las explicaciones del gerente, Santiago Abad, después de conocer a través de La COMARCA que él y su mano derecha, la directora de Recursos Humanos, están realizando en horario laboral sendos másteres con cargo a la empresa pública que cuestan 33.800 euros sin autorización del consejo. Aseguran estar «sorprendidos» por la noticia y piden reunirse con urgencia porque el de los másteres es el segundo asunto del que quieren recibir información.

Esta reunión ya lleva semanas pendiente de fecha para que Abad ofreciera explicaciones por la reordenación de las oficinas y su nuevo despacho por 60.500 euros también sin autorización (fraccionó los contratos para no superar los 25.000 euros de limitación de gasto).

Además, Izquierda Unida Aragón ha anunciado que ha registrado una batería de preguntas sobre los gastos acometidos por el gerente de Motorland para que el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, dé las explicaciones pertinentes en el parlamento autonómico.

Opinión del Consejo de Administración

A la reclamación de explicaciones por las obras se le suman ahora los estudios superiores en una escuela de negocios. “Estoy sorprendido, no había informado al consejo de estos estudios, no puede ser que nos enteremos por los medios de comunicación. Ya es el segundo asunto por el que le pediremos explicaciones en la reunión porque el coste de estos estudios es una cantidad muy importante. Entre los dos másteres superan los 25.000 euros de limitación de gasto”, afirma Urquizu (PSOE), quien incide en que no solo habrá que preguntar por el coste de los másteres sino por otros gastos como los desplazamientos hasta la escuela de negocios de IE University y cómo compensan las horas que pierden de su jornada laboral.

En la misma línea se muestra el concejal de Deportes de Alcañiz, Kiko Lahoz (Cs), miembro del consejo en representación del Ayuntamiento. Lahoz muestra su malestar porque los consejeros se hayan enterado por los medios de comunicación y espera que en la reunión Abad se pueda explicar. “Primero son las obras sin autorizar, ahora el máster… ¿qué más vendrá?”, se pregunta el concejal alcañizano.

La diputada provincial María Ariño (PSOE), que representa a la DPT, también reclama conocer cuánto antes las explicaciones del gerente. “Debe dar una explicación y con eso valoraremos”, apunta.

Por su parte, la diputada provincial y concejal del PAR en Alcañiz, Berta Zapater, representante de la DPT en el Consejo y la concejal del PP alcañizano y miembro del Consejo por las Cortes de Aragón, Anabel Fernández, han reusado realizar declaraciones al respecto.

IU quiere explicaciones en las Cortes

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida Álvaro Sanz ha solicitado al consejero de Industria que explique cuál es la dotación económica y las condiciones del plan formativo de los y las empleadas de Motorland y aclare si es cierto que haya empleados de la empresa pública cursando másteres dentro de su jornada laboral. Además, en cuanto a las obras de reforma del despacho del gerente y la financiación de un máster privado para los dos altos cargos, Sanz ha pedido a Aliaga que diga su opinión y le pregunta si, ante estos hechos, valora un cambio en la dirección de esta sociedad “que no para de acumular deuda soportada con recursos públicos”.