«La piedra seca tiene todos los componentes necesarios para ser una técnica perdurable, 8.000 años lo demuestran»

La piedra seca está muy presente en la provincia...

Su importancia queda recogida en el libro presentado esta semana...

¿Por qué es tan especial esta forma de construir?

Digamos que es una técnica simple, porque es piedra sobre piedra. Aparentemente es muy sencilla, sobre todo para quienes no se han tenido que enfrentar a construir un muro de piedra seca, pero al mismo tiempo es una fórmula compleja, puesto que se requiere un conocimiento bastante exhaustivo. En un muro de piedra seca cada una tiene su sitio, no se desprecia ninguna y prácticamente no hay que trabajarlas. Además es una técnica barata y duradera. Tiene los componentes esenciales para ser una técnica de éxito perdurable, 8.000 años lo demuestran, pero al mismo tiempo también tiene su aquel, no es tan sencillo como se pueda pensar.