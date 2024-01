La Plataforma por el Hospital de Alcañiz público regresa y «teme» por la privatización de servicios

La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y los Derechos Sociales del Bajo Aragón Histórico se ha reactivado de nuevo públicamente porque «teme» que el Gobierno de Aragón tenga «tentaciones privatizadoras» con algunos servicios del nuevo Hospital de Alcañiz como mantenimiento, informática o laboratorio. Asegura que después de dos legislaturas sin actividad tras la reversión del proyecto público-privado del mandato PP-PAR al 100% público del PSOE ahora se ve «obligada» a salir públicamente de nuevo porque ha detectado «indicios que le hacen sospechar» tanto de la externalización de servicios como de que algunas de las nuevas unidades como la UCI no entren en funcionamiento.

Fuentes del Gobierno de Aragón desmienten a la Plataforma y reiteran que el nuevo Hospital «va a ser 100% público» y «tanto el personal como la gestión continuarán como hasta ahora, dependiendo en su totalidad del Servicio Aragonés de Salud». Aseguran que la fórmula utilizada para redactar el plan de equipamiento es el «habitual en este tipo de obra pública sin que eso suponga, desde ningún punto de vista, una privatización». Además, apuntan que se ha hecho un trabajo previo interno en los dos últimos meses con los profesionales de Alcañiz para planificar el montaje del nuevo centro, teniendo en cuenta la cartera de servicios, el aparataje y las diferentes necesidades; y se están estudiando todas las plantillas para adaptarlas a las necesidades del nuevo Hospital, que será personal estatutario y dependiente del Servicio Aragonés de Salud.

Un plan redactado por una empresa privada

Para la Plataforma, los principales «indicios» son el hecho de que el plan funcional de equipamiento lo realice una empresa privada y no personal del Salud como «sí ocurre con el nuevo Hospital de Teruel» y que el documento incluya un acuerdo de confidencialidad entre el estudio que lo redacta y el Salud. También unas palabras del presidente Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón. «Nos vuelve a gobernar la derecha y un gobierno del PP pero esta vez peor con Vox en el que el presidente de la comunidad anunció que el Hospital funcionaría fuese como fuese aunque fuera con viejas fórmulas que se habían desechado y que no había que obviarlas», ha afirmado este miércoles en rueda de prensa Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO, quien ha actuado como portavoz de la Plataforma junto a Nélida Arroyos, delegada de UGT en Alcañiz.

Las dos han leído un manifiesto redactado por la Plataforma, que en estos momentos tiene el apoyo de UGT, CCOO, IU, PSOE, TE, PCTE y PCA; que ahora presentarán en los ayuntamientos y comarcas que conforman el sector sanitario de Alcañiz para su aprobación en el pleno. En el texto proponen al pleno un acuerdo para dirigirse al Gobierno de Aragón para que garantice «la gestión directa 100% pública del Nuevo Hospital» y que este tenga los servicios contemplados en el Plan Funcional presentado públicamente en el que se incluyen unidades históricamente deficitarios como Cuidados Intensivos, Oncología o de Salud Mental.

También piden que mientras llega la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se garantice una UVI Móvil completa que permita el traslados de los pacientes que necesitan estos cuidados intensivos. Asimismo, reclaman realizar los cambios necesarios en las políticas de recursos humanos que permitan garantizar la presencia de los profesionales necesarios para dar una adecuada atención al sector tanto a nivel de Asistencia Especializada como Primaria tras los problemas existentes para captar profesionales en algunas categorías, especialmente de facultativos.

Asimismo, la Plataforma ha explicado que en los últimos años ha estado sin actividad pública porque consiguió el objetivo por el que se creó, el cambio de modelo de un público-privado al 100% público; aunque ha reconocido en las dos últimas legislaturas han tenido discrepancias internas sobre si salir a denunciar públicamente los retrasos en la obra o los problemas en algunos servicios.

En cuanto a las obras, «reconocen el esfuerzo del Gobierno de Aragón en los últimos años, por retomar las obras del hospital, que fueron abandonadas por la anterior empresa adjudicataria, y por cumplir con el compromiso adquirido con la ciudadanía de Alcañiz y del Bajo Aragón de dotarles de un hospital público, sin recurrir a fórmulas de colaboración público-privada que ponen en riesgo la sostenibilidad y la equidad del sistema sanitario».

Las obras están prácticamente finalizadas

Por su parte, desde el Salud aseguran que las obras del nuevo Hospital están prácticamente finalizadas y solo falta realizar los acabados, que, en una infraestructura de esta envergadura, son numerosos. Teniendo esto en cuenta, la previsión es que el acta de recepción de la obra del Hospital de Alcañiz se realice en febrero y después, tener alrededor de un mes y medio para repasar todo el edificio con el objetivo de poder realizar, a continuación, la entrega de las llaves al sector sanitario de Alcañiz, algo que podría suceder en abril.

En paralelo, se ha trabajado en el plan de montaje y equipamiento y en el contrato del Servicio de Asistencia Técnica para la elaboración del Plan de dotación de equipamiento del Nuevo Hospital de Alcañiz. Este plan ya está adjudicado y formalizado y va a permitir elaborar el proceso de montaje y diseñar la compra de equipamiento durante 2024. Hasta ahora, no se podía realizar ninguna compra porque no había presupuesto, ya que no se reservó por parte del Gobierno anterior una partida para esta finalidad, como sí se dispone en el presupuesto del Salud de 2024.

En noviembre de 2023, comenzaron las obras del vial, cuyo plazo de ejecución es de 14 meses, por lo que se estima que estén finalizadas en diciembre de este año. La previsión de puesta en servicio del Hospital de Alcañiz será paulatina, pero en el segundo semestre del 2025 estará en funcionamiento al 100%. Cualquier colectivo y organización tiene las puertas abiertas del Departamento y del Salud para conocer el estado de este proyecto de primera mano y compartir sus inquietudes, además de hacerlo con la opinión pública.