Andorra no olvida seis años después del triple crimen y sigue la vía judicial por el operativo previo

Investigar todo el operativo previo al triple crimen de Andorra sigue siendo una «tarea pendiente» para cerrar heridas. Este jueves 14 de diciembre se cumplieron 6 años de los asesinatos del ganadero José Luis Iranzo y los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero a manos de Igor el Ruso. La plataforma Amigos de Iranzo continúa luchando para esclarecer los errores cometidos en el operativo previo. «Toda la gente que anduvo aquellos días por la zona, que estuvo esa tarde en Andorra, se acuerda de lo que pasó, de lo que sufrió y del miedo que tuvo», expresó Luisma Alquézar, portavoz de los Amigos de Iranzo, en una entrevista en Radio La Comarca.

Como cada doloroso aniversario convocaron este jueves en la plaza del Ayuntamiento de Andorra una concentración silenciosa (por primera vez se guardaron 5 minutos en vez de uno), para representar el mismo silencio de aquella fatídica tarde «de miedo y desolación» y, sobre todo, para recordar a las víctimas y no dejar en el olvido lo que consideran que «pudo haberse evitado». Casi 200 vecinos acudieron para arropar a los familiares y amigos, quienes se fundieron en emotivos abrazos cuando los centenares de aplausos devolvieron el sonido a las calles.

«Con esta concentración queremos demostrarle a la gente que nosotros no nos olvidamos ni de José Luis Iranzo, ni de Víctor Romero, ni de Víctor Caballero, y que vamos a seguir intentando con todo lo que nos quede y con todo lo que podamos hacer justicia, que se sepa la verdad, y que nos contesten las preguntas que todos estamos reclamando desde hace 6 años ya. Ahora el siguiente paso es ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo y vamos a ir hasta el final», explicó Javier Artigas, otro de los portavoces de los Amigos de Iranzo.

También asistieron representantes municipales, entre ellos, el alcalde de Andorra, Rafa Guía. «No olvidamos. No olvidamos porque la mayoría de la gente creemos que no se reaccionó adecuadamente ante los indicios que venían ya de días anteriores», expresó el primer edil. Asimismo, subrayó que la falta seguridad en la localidad continúa siendo un grave problema seis años después, ya que a la escasez de guardias civiles en la provincia turolense se añade una plantilla de Policía Local prácticamente descubierta.

«Tenemos dos agentes más el cabo, que son tres, en la tercera población de la provincia. Sacamos plazas, pero no las podemos retener. No es de recibo que en una población como Andorra, que por número de habitantes tendría que tener como mínimo 12 policías municipales, no haya manera de cubrirlos», detalló. En cuanto a la Guardia Civil, contó que «recientemente les había visitado el general de Brigada de Aragón y la teniente coronel de Teruel y que ya les había expresado sus inquietudes y su malestar por la falta de seguridad en la tercera población de la provincia y en la comarca en general».

Tediosa vía judicial para obtener respuestas

Los Amigos de Iranzo siguen en una tediosa vía judicial para demostrar todo lo que falló en la cadena de mando. «Poca gente ignora todo lo que ha sucedido, las chapucerías que se sucedieron en los días anteriores y posteriores a los asesinatos. La gente tendrá una cita todos los 14 de diciembre para denunciarlo por mucho tiempo en adelante», insistieron los Amigos de Iranzo.

Hace más de un año que los Amigos de Iranzo han tenido que recurrir a esta vía que piensan «agotar» para continuar investigando qué es lo que ocurrió entre el 5 y el 14 de diciembre de 2017, es decir, desde que Igor el Ruso disparó sin mediar palabra a dos personas en un masico de Albalate hasta que se produjeron los crímenes.

La Audiencia Provincial cerró la puerta para que el proceso penal contra Feher pudiera juzgar el operativo previo. Este aspecto quedó al margen del juicio por el triple crimen, que se celebró en abril de 2021 y que concluyó con la prisión permanente revisable para Norbert Feher. La máxima condena fue ratificada por el Supremo en mayo de 2022.

Cabe recordar que los Amigos de Iranzo llevan todo este tiempo buscando las respuestas a una serie de preguntas que incluso llegaron a registrar ante la Subdelegación del Gobierno en Teruel en diciembre del 2018. En total eran 87 cuestiones que ninguna autoridad ha respondido en todo este tiempo. Estaban relacionadas tanto con el operativo de la Guardia Civil puesto en marcha, como con cuestiones más concretas como la balística, la recolección de huellas, el retrato robot, que no se distribuyó, o por qué no se dio aviso a los vecinos que esos días salían al campo a recoger olivas, entre otras muchas cuestiones.

«Desconcertados y desilusionados» con las instituciones, ven en la vía judicial la «única salida», ante la falta de respuestas, aunque esta sea «larga, costosa y compleja». «Seguimos este camino porque mucha de la gente que ha podido tener responsabilidad nos han reconocido en privado muchas de las cosas que en público se niegan insistentemente. Creemos que vale la pena conseguir que lo que se nos dice en privado se diga en público. Sabemos que es difícil», destacaron.

NOTICIA RELACIONADA

Los donativos económicos han permitido a la plataforma continuar por este camino. Al no encontrar respuesta favorable en el Juzgado de Alcañiz, ni en Teruel, han pedido amparo del Constitucional. Si fuera necesario acudirán a instancias superiores. «El camino es largo y caro, por eso pedimos ayuda. Tampoco estamos teniendo la respuesta que esperábamos, pero continuaremos hasta donde podamos», aseguraron. «A partir de la respuesta del Constitucional veremos qué pasos siguientes podemos dar».

A la cadena de errores que desembocaron en el fatídico 14 de diciembre de 2017 se suman otra serie de decisiones que han levantado gran indignación en el territorio, como la decisión del Ministerio del Interior de premiar a los mandos de la Guardia Civil por la búsqueda y detención de Norbert Feher tras los asesinatos. Un reconocimiento que se encuentra suspendido tras numerosos recursos y recogida de firmas contrarias a esta decisión.

UAGA guarda un minuto de silencio y lee un manifiesto

Por su parte, la coordinadora general de UAGA-COAG -que se reunía a las 18.00 en el salón de actos del Ayuntamiento de Cadrete (Zaragoza)- guardó un minuto de silencio. También se leyó un manifiesto que recordó cómo las tres víctimas «trabajaron, lucharon y se esforzaron por un mundo rural mejor, más vivo, más fuerte y más seguro» y por qué «su muerte no puede ser en vano».

«No han querido contestar las preguntas que se hace la sociedad en general y los habitantes del medio rural en particular, para evitar una situación trágica como la que vivió José Luis. Un sinsentido. Sabemos que fallaron las medidas de seguridad, la información y el sistema en general. Sabemos que después del triple asesinato se han cambiado protocolos de seguridad y formas de actuar en la Guardia Civil», dijo José María Alcubierre, secretario general de UAGA en Aragón.