«Preocupación, miedo e indignación» es lo que sienten los vecinos de Andorra ante la «alarmante» oleada de robos que se está perpetuando desde hace meses en el barrio el Regalicial. La zona, que se compone de 33 viviendas ubicadas entre la calle Jaganta e Híjar, volvió a ser atacada el martes de la semana pasada, cuando dos individuos lograron colarse para robar en la casa de María José Bautista, vecina que descubrió a los delincuentes en primera persona. «Cuando llegué oí pisadas y puertas que se cerraban en el piso de arriba y me quedé paralizada. Subí y entonces los vi escapándose por la ventana», recuerda. A día de hoy sigue asustada y por ello pide «una solución por parte del Ayuntamiento», desde donde afirman que ya se está trabajando para mejorar la seguridad en el municipio.

Este último robo se produjo sobre las 20.00, misma zona horaria que en los anteriores. La vecina afirma tener grabados en su mente los ruidos que escuchó aquella tarde al llegar a su casa. Según cuenta, los ladrones habían logrado acceder forzando la persiana de una de las ventanas con una maniobra con la que «apenas dejaron huella alguna». Una vez dentro, registraron cada mueble que se encontraban a su paso, tirando al suelo todo aquello que no era de su interés. «Entraron en todas las habitaciones, pero creemos que en la mía estuvieron más tiempo porque todo lo que había en el tocador, la mesita de noche y el armario estaba completamente revuelto», afirma.

Su marido y ella descubrieron a los ladrones al llegar a casa pero ninguno de los dos tuvo tiempo suficiente para reaccionar y detenerlos. Ambos subieron decididos al piso de arriba cuando escucharon los movimientos, pero lo único que pudieron avistar fue a dos individuos vestidos de chándal y con la cara tapada con un pasamontañas huyendo por la ventana. «Treparon hasta la valla de nuestra terraza y saltaron desde allí para terminar de escaparse a toda velocidad por el pinar que se sitúa en la parte trasera de nuestra casa. Lo tenían todo preparado, si no llegamos a verlos no hubiéramos podido averiguar cómo habían entrado», cuentan.

Creen que se los delincuentes son ladrones profesionales

Los afectados creen que los autores son ladrones profesionales. Así lo corroboran otros casos de robo como el de Pilar Magallón. En su caso, el hurto se produjo en torno a las 21.00 y los ladrones lograron entrar realizando una pequeña apertura en un cristal de una de las ventanas de su vivienda. «Creemos que a partir de ahí introdujeron algún tipo de elemento con el que pudieron mover la manilla y abrir la ventana para entrar. Es gente sabe muy bien lo que hace», afirma Magallón. De su casa se llevaron el oro que pudieron encontrar tras también remover todo tipo de armarios y demás muebles de las habitaciones.

Ambos casos fueron denunciados a la Guardia Civil al instante. En el de María José, el más reciente, la patrulla llegó a su casa desde Alcañiz, ya que en Andorra no había ningún efectivo disponible; una situación similar al caso de Pilar, que tuvo que esperar hora y media hasta que los efectivos se acercaron hasta su vivienda al también encontrarse en otros pueblos. «Toda la gente especializada que roba en las ciudades ahora parece haberse desplazado a los pueblos porque saben que aquí no hay suficientes efectivos de seguridad. No es culpa de ellos, pero necesitamos reforzar ese ámbito para sentirnos más seguros», añade Magallón.

Además, otra controversia a la que se enfrentan en estos casos es la dificultad para identificar realmente a los autores de los robos. «Al estar realizando obras los ladrones dejaron sus huellas en la repisa de nuestra ventana y el tejadillo por donde se desplazaron. La judicial vino a tomar muestra de ello, pero ya nos adelantaron que no implica que vayan a servir para detenerlos. La única opción es detenerlos en el momento que llevan a cabo el robo», explica María José.

La policía también ha insistido en que aunque los delincuentes ya hayan entrado en ciertas casas esto no implica que no vayan a intentarlo de nuevo en los próximos días, una alarma que ha obligado a que muchos de los vecinos cambien muchos de sus hábitos del día a día. Ahora, tras los robos, todos procuran cerrar todas las persianas y ventanas al salir de casa, o bien evitan hacerlo una vez llegan las últimas horas de la tarde. No obstante, su mayor miedo es que los robos se produzcan mientras ellos estén también en sus viviendas. «Antes habría las persianas de par en par para que entrara el sol, pero ahora tengo miedo de hacerlo. En cuanto escucho cualquier ruido me sobresalto y si estoy sola tengo que encender todas las luces posibles«, añade.

La cercanía de sus casas al pinar es su principal preocupación. Se trata de una zona arbolada, poco transitada y donde apenas existe iluminación, motivo por el que creen que los delincuentes tienen una libertad de movimiento que les permite vigilar los horarios de los inquilinos, ver cuando las casas están ocupadas y definir el mejor momento para entrar a robar. «Tenemos miedo. Lo que no queremos es que nos pillen indefensos en nuestras propias casas. La solución a la que están optando algunos vecinos es a la de instalar alarmas», explica Olga Grau, presidenta de la comunidad de vecinos del barrio.

El Ayuntamiento se compromete a garantizar mayor seguridad

La semana pasada, Olga y el resto de vecinos de la comunidad ya hicieron llegar al equipo de gobierno un comunicado para mostrar su preocupación ante los robos registrados y solicitar que el consistorio reforzara la seguridad en esta zona. La petición principal era la instalación de más luminaria en el pinar y que esta pudiera contar con sensores de movimiento para detectar la presencia de todo aquel que pase por la zona. Además, también requerían un mayor número de efectivos policiales, solicitudes que fueron apoyadas en la última audiencia pública por Elijo Andorra y para las que el propio alcalde, Joaquín Bielsa, afirma «ya se está trabajando». «Somos conscientes de esta problemática y ya estamos buscando la forma para mantener esta zona más iluminada y así evitar que la oscuridad sea una excusa para que los ladrones tengan más fácil acceso. Queremos que los vecinos se sientan seguros», afirma Bielsa.

Bielsa también dio a conocer que este martes él mismo aprovechó una reunión que tuvo con Subdelegación de Gobierno en la que también participaron la Teniente Coronel de Teruel y el Capital de Alcañiz para mostrar su preocupación ante la «alarma social» que se ha generado tras los últimos sucesos. «Han sido muy serios en el tratamiento. Hemos acordado que va a haber más presencia de guardia civil tanta en esa zona como en el resto del pueblo y me han comunicado que están trabajando para aumentar el número de efectivos, una problemática de la que también soy consciente y que me gustaría poder solucionar», conlcluye.