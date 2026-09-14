El PP califica de «fracaso» el proceso de adjudicación del Nudo Mudéjar: «El Bajo Aragón no puede aguantar cinco años más»

El PP de Teruel denuncia que las nuevas condiciones planteadas por el MITECO en cuanto a la adjudicación de nuevos proyectos para el Nudo Mudéjar de Andorra suponen dilatar la puesta en marcha de las iniciativas al menos cinco años más. Aseguran que el proceso que plantea el Gobierno de España supone «un nuevo abandono más para el Bajo Aragón».

El diputado nacional del PP y alcalde de Calanda, Alberto Herrero, han comparecido este lunes en rueda de prensa en Alcañiz acompañado del alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan; el concejal del Ayuntamiento, Eduardo Orrios y el presidente de la Comarca del Bajo Aragón y alcalde de Torrecilla de Alcañiz, José Miguel Celma.

El partido habla de «un fracaso estrepitoso, un fracaso descomunal y que en el mejor de los casos nos lleva a 11 años en la adjudicación». Lamentan que este es un nuevo retraso y que «Andorra está ansiosa por recibir un proyecto que tenía que ser pionero en el país».

Más claridad en las condiciones

El PP sostiene que la nueva orden no fija de forma clara los criterios para la adjudicación de los proyectos en aspectos «cruciales» como la madurez de los proyectos que concurren. «Puede venir cualquier proyecto desde 0 y si se adjudica habría que ver las autorizaciones ambientales y técnicas y eso es una demora importante en el tiempo». Reclaman que se establezcan criterios para priorizar los proyectos más maduros y que puedan ser una realidad cuanto antes.

Además, en cuanto a los empleos, aseguran que las condiciones marcan un puesto de trabajo por cada megavatio adjudicado, pero no especifica las necesidades. «Tendrán que decirnos si es en la construcción, si es a largo plazo, porque si no podemos tener un nuevo engaño», añade Herrero.

Reunión con el ITJ

Ante la próxima reunión planteada entre el Instituto para la Transición Justa, el Gobierno de Aragón y los alcaldes de los pueblos afectados para el próximo 1 de octubre en Andorra, Herrero ha pedido que se aclaren las condiciones del proceso y que se tengan en cuenta los planes que Aragón plantea para el Nudo Mudéjar.

Los populares han lamentado que el retraso es un nuevo golpe para la zona y que se «añade al abandono hacia Andorra». «La central térmica de Andorra fue la primera que el Gobierno decidió cerrar y demoler y seis años después seguimos sin una alternativa», ha añadido Herrero. «Necesitamos garantías, es una cuestión de respeto a la provincia de Teruel y a Andorra. Nosotros no podemos esperar más», ha concluido