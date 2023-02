Gran preocupación e indignación social frente a la última oleada de robos en Alcorisa

El pueblo de Alcorisa muestra gran preocupación e indignación social frente a la última oleada de intentos de robo que han sufrido varias viviendas del barrio San Pascual. El asalto más reciente se produjo este mismo jueves, aunque hace dos semanas el o los ladrones ya entraron a dos viviendas adosadas que se sitúan cerca del colegio de la localidad. «Quienes lo hacen no tienen miedo, porque entran en pleno día. Vivimos cerca de un colegio, me da miedo dejar a mi hija sola en casa por si le pudiera pasar algo. Es indignante», cuenta una de las vecinas que vive a tan solo dos casas.

El intento de robo más reciente se produjo en una casa en la que actualmente no vive nadie de continuo, y fue detectado por un vecino que tiene un huerto justo detrás de la vivienda. Fue el mismo quien dio el aviso a la Guardia Civil y a la familia afectada, que se encontraba en ese momento en Zaragoza. «La familia dio parte a la Guardia Civil, quienes tardaron dos horas en llegar. Llegaron ellos antes desde la capital que los efectivos. Ese es el nivel de atención que tenemos en nuestros pueblos«, apunta uno de los vecinos.

El último caso de hace dos semanas es uno de los que más alarmó al vecindario. Los asaltantes lograron entrar en dos viviendas adosadas situadas a tan solo unos metros del colegio El Justicia de Aragón. En la primera de ellas pudieron acceder forzando la puerta principal. «Revolvieron todo, tiraron todo lo que se encontraron por el suelo. Buscaban dinero, pero no encontraron nada», apunta otro vecino. Lo hicieron aprovechando la ausencia de los dueños, quienes habían abandonado su domicilio sobre las 19.00, un horario que, pese a situarse «en pleno día», no impidió este intento de robo. «Es evidente que quien lo hace controla los movimientos de las personas que viven en las casas a las que quiere acceder y del resto de los vecinos del barrio», añade.

Una vez dentro de esta primera vivienda también lograron acceder a la casa contigua trepando hacia una de sus ventanas traseras, situadas a dos metros de altura. En este caso lo que forzaron fue una de las persianas, lo que les permitió poder entrar sin más dificultad a la cocina de esta segunda vivienda. El modus operandi fue el mismo, y los propietarios también encontraron todas sus pertenencias fuera de armarios y cajones y en el suelo. El suceso ocurrió un viernes, pero los afectados de esta última casa no pudieron hacer la denuncia hasta tres días después. «La Guardia Civil, siendo viernes, les indica que la denuncia la tienen que poner el martes. Es totalmente incomprensible que en un pueblo con un cuartel se tenga que esperar hasta cuatro días para hacerlo».

Indignación por la falta de efectivos policiales

Sienten especial indignación con la falta de efectivos policiales, sobre todo si se tiene en cuenta el hecho de que estos no son los únicos casos de robos que han ocurrido en en Alcorisa. «Este mismo verano ha habido varios robos. En un caso incluso llegaron a entrar mientras los dueños dormían en su propia casa». Muchos de ellos no descartan poner alarmas. «Es una zona residencial, normalmente no hay mucho movimiento una vez los niños salen del colegio. La patrulla está pasando más por la zona, pero por lo que ha ocurrido».

También comentan que son varios quienes han visto diversas marcas en casas que luego han sido asaltadas, un detalle que también se tuvo en cuenta después de que tres ladrones entraran a robar en un céntrico bar de Calanda. En los casos de Alcorisa se desconoce si se trata de una o más personas, aunque su modus operandi para acceder a las viviendas es similar al que también se dio en la oleada de robos que sufrió Mas de las Matas hace unos meses, o incluso en una más reciente que tuvo lugar en Andorra y que provocó la indignación de varios vecinos, quienes denunciaron los casos y pidieron más seguridad al equipo de gobierno.

Por su parte Miguel Iranzo, alcalde de Alcorisa, también se une a esta preocupación vecinal. «Como cualquier alcorisano, y más como alcalde, cuando oyes que han entrado en cualquier vivienda no se te ocurre más que estar preocupado. Ya son varias las casas en las que nos han dicho que han entrado a intentar robar en estos últimos meses. Esperamos que la Guardia Civil tome las medidas necesarias», apunta.