Actualizado 22:05

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

11 AGO 2026|

Actualizado 22:05

De concurso de gildas a dances tradicionales: Así se viven las fiestas patronales en el Bajo Aragón Histórico

FOTOGALERÍA. Los vecinos de localidades como Castellote, Fuentespalda, Foz Calanda, Belmonte de San José, Ráfales, Fayón, Los Olmos o Muniesa viven por todo lo alto su fin de semana más importante del año

Foto de familia de los vecinos de Fuentespalda durante las fiestas / Ayuntamiento-Comisión
Foto de familia de los vecinos de Fuentespalda durante las fiestas / Ayuntamiento-Comisión

David Boj10 08 2026

Comentar

Cultura y OcioFiestas patronales

Localidades del Bajo Aragón Histórico como Castellote, Fuentespalda, Belmonte de San José, Los Olmos, Ráfales, Fayón, Foz Calanda o Muniesa han vivido durante este fin de semana los días más importantes del año para sus vecinos con sus fiestas patronales. Los pueblos han vuelto a duplicar su población y el ambiente fue todo un éxito de día y de noche, con orquestas, desfiles y más de una comida de hermandad.

Las fiestas han estado repletas de actos de lo más tradicionales, con misas, jotas o recorridos con la música de los dulzaineros, hasta las actividades más innovadoras, como el concurso de gildas de Muniesa. Otro de los momentos imperdibles han sido las carrozas y disfraces, con los que los vecinos han vuelto a demostrar su ingenio.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Alerta sanitaria: Retiran un modelo de gafas del eclipse con más de 7.500 ventas en el Bajo Aragón Histórico, Cuencas Mineras y Albarracín 

La gafa protege pero en exceso debido a que lleva un filtro más oscuro. Han sido distribuidas por empresas como Óptica Bajo Aragón a diferentes asociaciones como Alcañiz De tiendas,...

Comentar

Alerta sanitaria: Retiran un modelo de gafas del eclipse con más de 7.500 ventas en el Bajo Aragón Histórico, Cuencas Mineras y Albarracín 

Envían un ES-Alert ante posibles crecidas súbitas en los ríos Guadalope y Martín

El 112 Aragón pide a los vecinos que extremen la precaución y que no se acerquen a cauces de ríos y barrancos

Comentar

Envían un ES-Alert ante posibles crecidas súbitas en los ríos Guadalope y Martín

Una nueva tormenta de granizo arrasa campos de melocotón en Valmuel y Puigmoreno: «Tengo toda la cosecha perdida»

FOTOGALERÍA. Se calculan daños en al menos un 30% de las explotacionesa agrícolas. Las pérdidas en los campos afectados son totales y el fruto tendría que ser destinado a zumo

1

Una nueva tormenta de granizo arrasa campos de melocotón en Valmuel y Puigmoreno: «Tengo toda la cosecha perdida»

Estas son las capitales de comarca del Bajo Aragón Histórico en las que el eclipse total de Sol durará más tiempo

CONSULTAR MAPA. El fenómeno astronómico comenzará prácticamente al mismo tiempo en todo el territorio, entre las 19.35 y las 19.36, y alcanzará su máximo alrededor de las 20.30

Comentar

Estas son las capitales de comarca del Bajo Aragón Histórico en las que el eclipse total de Sol durará más tiempo

Chiprana presenta a las protagonistas de sus fiestas con novedad incluida: «Siempre he soñado con este momento»

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. El municipio estrena un recorrido acompañado por la charanga para ir a buscar a las representantes antes de la gala en la plaza

Comentar

Chiprana presenta a las protagonistas de sus fiestas con novedad incluida: «Siempre he soñado con este momento»

Jorge Pérez - Gallego: «Es clave que alguien cante la cuenta atrás de las fases del eclipse, igual que en las campanadas de Nochevieja»

ENTREVISTA. El doctor en Astronomía Jorge Pérez es experto en la formación de las galaxias. Explica la importancia y el impacto de fenómeno astronómico

Comentar

Jorge Pérez - Gallego: «Es clave que alguien cante la cuenta atrás de las fases del eclipse, igual que en las campanadas de Nochevieja»
Periódico del Bajo Aragón Histórico