De concurso de gildas a dances tradicionales: Así se viven las fiestas patronales en el Bajo Aragón Histórico

Localidades del Bajo Aragón Histórico como Castellote, Fuentespalda, Belmonte de San José, Los Olmos, Ráfales, Fayón, Foz Calanda o Muniesa han vivido durante este fin de semana los días más importantes del año para sus vecinos con sus fiestas patronales. Los pueblos han vuelto a duplicar su población y el ambiente fue todo un éxito de día y de noche, con orquestas, desfiles y más de una comida de hermandad.

Las fiestas han estado repletas de actos de lo más tradicionales, con misas, jotas o recorridos con la música de los dulzaineros, hasta las actividades más innovadoras, como el concurso de gildas de Muniesa. Otro de los momentos imperdibles han sido las carrozas y disfraces, con los que los vecinos han vuelto a demostrar su ingenio.