La protesta contra el ‘Porta a porta’ sale de Valdeltormo y busca firmas en todo el Matarraña

La oposición vecinal al sistema de recogida de residuos ‘Porta a porta’ da un nuevo paso en el Matarraña. La iniciativa que comenzó a tomar forma en Valdeltormo tras las reclamaciones de un grupo de vecinos se extiende ahora por otros municipios de la comarca con una nueva recogida de firmas. El objetivo es conocer el grado de respaldo que existe al manifiesto y trasladar las reivindicaciones a nivel comarcal.

La campaña está impulsada por vecinos de distintos municipios que han comenzado a organizarse a través de un grupo de WhatsApp y que pretenden poner el manifiesto a disposición de los residentes en diferentes establecimientos y negocios de los pueblos del Matarraña. La intención es que bares, tiendas, supermercados, farmacias y otros negocios que quieran colaborar puedan exhibir el documento y disponer de hojas para que los vecinos interesados puedan firmarlo.

La iniciativa parte de la experiencia de Valdeltormo, dónde 27 vecinos presentaron una instancia que fue admitida a trámite por la Justicia de Aragón. Los firmantes reclamaban, entre otras cuestiones, mayor transparencia sobre los costes del servicio, información sobre la gestión y una revisión de las tasas.

El objetivo: conocer el respaldo en cada municipio

La nueva campaña pretende que las reclamaciones dejen de estar circunscritas a un único municipio. Según explica una vecina de Peñarroya de Tastavins que participa en la iniciativa, el propósito es comprobar cuántas personas comparten las dudas y el malestar con el actual sistema y hacer visible ese respaldo en cada localidad.

La recogida se plantea inicialmente en todos los municipios en los que pueda organizarse un punto de firma. Algunas localidades ya cuentan con vecinos implicados en la iniciativa, mientras que en otras todavía se está buscando a personas que puedan encargarse de coordinar la campaña. Entre los municipios que se han mencionado como pendientes de organización figuran Arens de Lledó, Fórnoles, La Fresneda, La Portellada, Torre de Arcas y Torre del Comte. La intención, no obstante, es extender el manifiesto a todo el territorio y no limitar la iniciativa a aquellos pueblos donde ya existe un grupo organizado.

En Peñarroya de Tastavins y Monroyo, por ejemplo, una de las vecinas participantes se ha comprometido a contactar con distintos establecimientos para colocar el manifiesto en lugares visibles y dejar varias hojas de firmas a disposición de los interesados. La idea es realizar un seguimiento periódico para conocer cuántas personas han firmado y qué respuesta está teniendo la iniciativa.

Reclaman conocer las cuentas y revisar las tasas

Las reivindicaciones mantienen como uno de sus principales puntos la necesidad de conocer con mayor detalle el coste real del servicio y las cuentas relacionadas con su gestión. Los promotores consideran que, más allá de estar a favor o en contra del ‘Porta a porta’, los vecinos deberían disponer de información suficiente sobre el funcionamiento económico del sistema.

La campaña también cuestiona el incremento de las tasas. Una de las participantes, residente en Peñarroya de Tastavins, asegura que actualmente abona 80 euros cada seis meses y considera que el importe resulta especialmente elevado en su caso, al tratarse de una persona que vive sola.

La vecina defiende, en cualquier caso, que el objetivo no es plantear únicamente una oposición frontal al sistema. “Si al final hay 80 que quieren puerta a puerta y 20 que no entiendo que se realice”, explica, al tiempo que reclama que se escuche a todas las partes y se hagan públicas las cuentas.

Entre las cuestiones planteadas también aparece la situación de los propietarios de segundas residencias, un colectivo que, según los promotores, debería ser tenido en cuenta a la hora de valorar el modelo y las tarifas. En el caso de Valdeltormo, los vecinos ya habían señalado las dificultades que supone para algunos usuarios tener que desplazarse hasta las áreas de emergencia para depositar los residuos.

El nuevo manifiesto colgado en un establecimiento de Monroyo / Cedida

La vía de Transparencia gana peso

La iniciativa también ha comenzado a explorar otras vías administrativas. Una de las vecinas que participa en la plataforma presentó a título individual una solicitud relacionada con la información económica del servicio y asegura que, al no obtener respuesta, trasladó posteriormente la cuestión a la Justicia de Aragón.

Además, esta misma semana ha presentado el asunto ante el Consejo de Transparencia de Aragón. La reclamación pretende acceder a información relacionada con presupuestos, subvenciones y destino de los fondos vinculados a la gestión de los residuos. Si alguien desea ampliar información, solicitar hojas de firmas o está interesado en la reivindicación puede contactar con la plataforma a través del grupo de Facebook 'No al Porta a Porta (Matarraña/Matarranya)'.

A la espera de respuestas, la nueva recogida de firmas abre ahora una nueva etapa en el debate sobre el modelo de residuos. Los promotores confían en que la iniciativa permita conocer cuál es la opinión de los vecinos de los distintos municipios y que las reclamaciones puedan ser abordadas a nivel comarcal.