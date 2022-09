El PSOE va a buscar la «fórmula jurídica» que le permita seguir manteniendo a un concejal socialista al frente del Ayuntamiento de Andorra durante el tiempo que se prolongue la baja del alcalde, Antonio Amador, quien se retira para «recuperarse» de problemas que le han «sobrepasado». No desean que a menos de un año para las elecciones municipales la alcaldía en funciones la ostente el primer teniente alcalde, Juan Ciércoles (PAR), como sí ha sucedido cuando Amador se ha marchado de vacaciones -hace unas semanas fue así- y como estipula la ley. El escogido sería el actual concejal de Urbanismo, Obras y Fiestas, Joaquín Bielsa, también vicepresidente de la Comarca de Andorra Sierra de Arcos, donde los socialistas gobiernan en coalición con el PAR; y quien ya estaba ostentando mayor relevancia institucional desde hace meses.

Para que Bielsa asuma la alcaldía, Amador-quien oficialmente aún no se ha apartado del Consistorio ni de la Diputación de Teruel, donde es el segundo del PSOE- debería modificar por decreto la estructura municipal y apartar a Ciércoles de la primera tenencia de alcaldía para situar a su compañero de partido.

De hecho, este martes se ha celebrado una ejecutiva provincial de urgencia del PSOE de Teruel a la que ha acudido en persona el propio Bielsa pese a que no forma parte de la misma; y por videoconferencia ha estado presente Amador, que sí que es miembro y ostenta la secretaría de Transición Justa.

Por su parte, fuentes del PAR mantienen que debe ser Ciércoles quien asuma durante la alcaldía en funciones como ha hecho en estos tres años cuando Amador se ha marchado de vacaciones porque así lo estipula la ley y es el «orden natural». «Si dimitiera Amador se presentaría un escenario distinto y el PSOE podría presentar su candidato pero ahora no hay otra opción que cumplir la ley salvo que el PSOE cese a Ciércoles o haga alguna cosa extraña», apuntan estas mismas fuentes.

Imagen de la ejecutiva urgente del PSOE de Teruel que se ha celebrado este martes. Bielsa aparece en la segunda fila / PSOE

Los socialistas (5 concejales) quieren hacer valer ante el PAR (dos ediles) que fueron los vencedores de las elecciones municipales y que el acuerdo de coalición era que el PSOE asumía la alcaldía y el PAR la primera tenencia de alcaldía, una «confianza» a la que aluden y que no quieren perder.

Así se acordó este martes en una ejecutiva provincial tal y como confirman varias fuentes que asistieron a la reunión. La única reacción oficial es la de la secretaria general del PSOE de Teruel, Mayte Pérez, en unas declaraciones remitidas por el partido a los medios. «Lo que está claro es que el PSOE ganó las elecciones en Andorra superando en el doble de votos a la segunda fuerza política e hicimos un pacto de gobierno. Aquí no no hay acuerdos entre personas sino entre partidos y yo creo que la coalición entre PSOE y PAR está funcionando y beneficiando a la provincia. Vamos a tener el mismo propósito que suscitó esa coalición inicial que es responder a los resultados electorales y a esa confianza entre ambos partidos de la que me siento satisfecha y no hay ningún motivo para cambiar», afirmó Pérez, quien también incidió en que la prioridad para el PSOE es que se altere lo menos posible la estabilidad de la Villa Minera y seguir con los «proyectos de futuro y de generación de empleo».

Respecto a la sustitución de las dos ediles que dimitieron el lunes, Margarita Santos y Mercedes Baselga, fuentes del PSOE aseguraron que no ven problemas en que se las sustituya pese a que solo quedan tres personas en la lista por anteriores dimisiones y renuncias. Se da por seguro la entrada de Antonio Planas, exdelegado de CCOO en la Central Térmica; y el otro puesto lo ocuparían Carmen Julia Pastor Blasco o Diana María Mejía Restrepo.