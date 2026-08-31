El PSOE reclama a DGA una regulación urgente ante la expansión de las plantas de biogás y biometano

El grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón ha registrado una proposición no de ley para reclamar al Gobierno autonómico una regulación “inmediata” de las plantas de biogás y biometano ante el aumento de proyectos que se están tramitando y la preocupación generada en distintos municipios.
El PSOE plantea que el Ejecutivo aragonés apruebe una planificación autonómica que permita un desarrollo “ordenado, equilibrado y sostenible” de estas instalaciones, estableciendo criterios territoriales, técnicos y ambientales para su implantación.
El portavoz socialista de Medio Ambiente, Carlos Ros, ha defendido la necesidad de “parar el otorgamiento de licencias” hasta contar con una normativa específica que regule aspectos como la distancia respecto a núcleos urbanos y viviendas diseminadas. A su juicio, actualmente existen limitaciones insuficientes para garantizar una implantación adecuada de estas plantas.
Entre las medidas reclamadas, los socialistas proponen establecer criterios que favorezcan la cercanía entre las plantas y los recursos orgánicos que deben abastecerlas, reduzcan posibles impactos ambientales y garanticen el uso de las mejores técnicas disponibles. También consideran necesario controlar el traslado de residuos entre municipios.
El PSOE señala además que varios ayuntamientos aragoneses están aprobando ordenanzas o modificando sus planes generales de ordenación urbana para intentar limitar la ubicación de estas instalaciones, especialmente en las proximidades de los cascos urbanos. La formación considera que muchos municipios cuentan con recursos limitados para abordar esta regulación y reclama una actuación coordinada del Gobierno de Aragón.
Los socialistas también han puesto el foco en la planificación territorial y han pedido analizar la disponibilidad real de residuos orgánicos en Aragón para evitar posibles situaciones de sobredimensionamiento o competencia entre proyectos. La formación recuerda que otras comunidades autónomas están impulsando regulaciones más restrictivas y defiende que Aragón debe establecer su propio marco normativo para evitar la falta de criterios comunes entre municipios.
Comentarios
jorge dice
El problema no es solo el biogás. Es el modelo.
Si una planta utiliza los residuos de su entorno, estupendo. Pero si para hacerla rentable necesita traer basura desde decenas de kilómetros de distancia, llamarlo «economía circular» empieza a ser bastante imaginativo.
Antes de autorizar macroplantas habría que exigir algo muy sencillo, distancia razonable a pueblos y viviendas, un radio máximo de captación y que los residuos procedan realmente de ese territorio.
**¿Queremos aprovechar los residuos de Aragón o convertir Aragón en el territorio receptor de la basura de media España?**
Que otros produzcan la basura, Aragón ponga el territorio y nuestros pueblos soporten los camiones, los olores y los impactos mientras alguien cobra por gestionarla no parece precisamente el colmo de la economía circular.
Pepe pero no del PP dice
Solo recordarte que una planta de biogás utiliza materiales de zonas muy próximas.
Ya vale de encontrarle pegas a todo.
Estáis contra todo y os dejáis expoliar nuestros recursos mineros para crear empleo en Castellón, y de eso no rechistais.
A veces me pregunto para quien trabajáis los anti-todo.