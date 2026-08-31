El PSOE reclama a DGA una regulación urgente ante la expansión de las plantas de biogás y biometano

El grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón ha registrado una proposición no de ley para reclamar al Gobierno autonómico una regulación “inmediata” de las plantas de biogás y biometano ante el aumento de proyectos que se están tramitando y la preocupación generada en distintos municipios.

El PSOE plantea que el Ejecutivo aragonés apruebe una planificación autonómica que permita un desarrollo “ordenado, equilibrado y sostenible” de estas instalaciones, estableciendo criterios territoriales, técnicos y ambientales para su implantación.

El portavoz socialista de Medio Ambiente, Carlos Ros, ha defendido la necesidad de “parar el otorgamiento de licencias” hasta contar con una normativa específica que regule aspectos como la distancia respecto a núcleos urbanos y viviendas diseminadas. A su juicio, actualmente existen limitaciones insuficientes para garantizar una implantación adecuada de estas plantas.

Entre las medidas reclamadas, los socialistas proponen establecer criterios que favorezcan la cercanía entre las plantas y los recursos orgánicos que deben abastecerlas, reduzcan posibles impactos ambientales y garanticen el uso de las mejores técnicas disponibles. También consideran necesario controlar el traslado de residuos entre municipios.

El PSOE señala además que varios ayuntamientos aragoneses están aprobando ordenanzas o modificando sus planes generales de ordenación urbana para intentar limitar la ubicación de estas instalaciones, especialmente en las proximidades de los cascos urbanos. La formación considera que muchos municipios cuentan con recursos limitados para abordar esta regulación y reclama una actuación coordinada del Gobierno de Aragón.

Los socialistas también han puesto el foco en la planificación territorial y han pedido analizar la disponibilidad real de residuos orgánicos en Aragón para evitar posibles situaciones de sobredimensionamiento o competencia entre proyectos. La formación recuerda que otras comunidades autónomas están impulsando regulaciones más restrictivas y defiende que Aragón debe establecer su propio marco normativo para evitar la falta de criterios comunes entre municipios.