Puyo Área Tecnológica conecta a los mayores con sus familiares

Desde Valderrobres vuelven a agradecer todas las muestras de solidaridad que en los últimos días se están sucediendo a través de particulares y empresas de todo Aragón y la vecina Terra Alta. La última de ellas viene de la mano de Puyo Área Tecnológica, distribuidor de Embou MásMóvil, que ha donado dos tablets al consistorio para que los usuarios de la Residencia de Mayores de Valderrobres puedan comunicarse a través de ellas con sus familiares. Por su parte el Ayuntamiento de Valderrobres ha adquirido otras dos más, por lo que el centro de mayores cuenta con 4 nuevas tablets para ser usadas con este fin.

La acción llega también al Hospital de Alcañiz y las residencias Hogar Santo Ángel además de la de la residencia de Calaceite. Estos centros, al igual que la residencia de Valderrobres, han recibido conexiones de internet de la mano de Embou. Esta acción, de la que se ocupa Puyo Área Tecnológica como distribuidor oficial de zona.

Acción ampliada

Como explican desde la compañía, «estamos viviendo momentos históricos, son semanas desgraciadas en las que la pandemia está poniendo contra las cuerdas todos los estándares sobre los que se asienta nuestra sociedad y ello está afectando tanto a individuos como a empresas e instituciones. Tenemos claro, como así se ha declarado, que las telecomunicaciones son un servicio esencial. Por lo tanto, en Embou se piensa que en estos momentos es cuando más se debe dar la cara y más comprometidos deben estar con la sociedad aragonesa y más en concreto, con los más desfavorecidos y las personas más vulnerables, como son nuestros mayores».

De esta manera, Embou ha impulsado entre otras iniciativas, la instalación de conexiones de internet en albergues y pabellones donde se están alojando a personas sin recursos, junto y a través del distribuidor oficial de zona Puyo Área Tecnológica, se ha colaborado con el programa “Aislados pero no solos” de la plataforma “Conecta Teruel” donando tarjetas SIM y tablets para comunicar a pacientes de residencias y hospitales. Ahora, esta iniciativa se hace extensiva, también junto y a través de Puyo Área Tecnológica a los centros bajoaragoneses. «Muchas personas mayores no tienen dispositivos electrónicos o no saben utilizarlos, y por eso no han podido ver a ningún familiar, aunque sea a través de una pantalla, desde que comenzó el confinamiento. Por ellos se espera conectar a la gente aislada con sus seres queridos para hacer más llevaderos los días».

Puyo Área Tecnológica es Distribuidor Autorizado de Embou para la provincia de Teruel, desde sus 3 tiendas en Alcañiz, Valderrobres y Teruel con sus más de 20 empleados presta servicios de telecomunicaciones y venta de equipamiento desde hace más de 15 años en el territorio. Embou lleva 17 años «trabajando para ofrecer servicios de Internet y telefonía a particulares y empresas del medio rural aragonés, favoreciendo la igualdad de oportunidades entre el entorno rural y el urbano, frenando la despoblación y haciendo a los territorios a los que llega más competitivos. Embou es una empresa del Grupo MásMóvil, cuarto operador de telecomunicaciones en España que ofrece servicios de telefonía fija, móvil e internet banda ancha y wholesale para más de 9 millones de clientes residenciales, empresas y operadores a través de sus diferentes marcas (Masmovil, Yoigo, Pepephone, Llamaya y Lebara)».