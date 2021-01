Quejas de padres por el largo retraso en las PCR a escolares de Alcañiz

Malestar en Alcañiz entre varios padres por el retraso en la realización de PCR. Este viernes se han realizado en el polideportivo municipal casi 150 pruebas a alumnos y profesores de cinco centros educativos de Alcañiz y el CRA de Castelserás que son considerados contactos de escolares cuyo positivo en covid fue detectado ya hace una semana. Los padres no entendían esta mañana por qué no han sido citados antes, por ejemplo el pasado domingo, cuando ya se hicieron pruebas a estudiantes en el pabellón. Se mostraron muy polestos por que se haya tardado y en hasta una semana. Durante estos días han estado realizando vida normal y acudiendo a sus puestos de trabajo pudiendo propagar el virus. Si bien ese es el protocolo habitual, consideraron que debería modificarse dada la tasa de contagios de Alcañiz (desde hace más de 14 días en 1.400 casos por 100.000 habitantes) Algunos de ellos de hecho se han autoconfinado por voluntad propia e incluso no han llevado a sus hijos a clase a la espera de lo que pudiera ocurrir.

También han mostrado su malestar por la falta de información y de los protocolos a seguir. «Nos dicen que han detectado covid ‘hace unos días’ en el aula pero nada más. En nuestro caso dedujimos que es por dos positivos que se notificaron la semana pasada, uno el jueves y otro el viernes, pero no sabemos si hay más. En caso de que sean los ya conocidos, ha pasado ya una semana, ¿no les podrían haber incluido en las PCR del domingo?», se preguntaba una madre.

Las pruebas las ha realizado un equipo del 061 de Zaragoza que se ha desplazado hasta el Bajo Aragón. Han comenzado a las 10.30 y por el pabellón han pasado escolares y profesores de seis centros educativos bajoaragoneses: los colegios La Inmaculada, Emilio Díaz, Juan Lorenzo Palmireno y San Valero de Alcañiz, el instituto Bajo Aragón y el CRA de Castelserás.

Una clase de Infantil del Emilio Díaz no ha podido realizarse la prueba porque aunque sus alumnos fueron citados un día antes, al acudir este viernes al polideportivo no estaban en el listado del 061, algo que generó aún más malestar. Se les volverá a citar para el domingo.

La Policía Local ha controlado las colas en los accesos al polideportivo municipal para las PCR este viernes por la mañana / L. Castel

Pruebas en la residencia de Azaila

El equipo del 061 también realizará hoy PCR en la residencia de Azaila por un brote de covid. Están previstas pruebas a 51 usuarios y 19 trabajadores.