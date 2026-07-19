Raúl Navarrete resiste en Motorland y mantiene el liderato de la Copa Yamaha R7

El Campeonato de España de Superbike (ESBK) ha vivido un fin de semana de auténtica resistencia física y velocidad en el Circuito de Motorland Aragón. Con 143 pilotos en parrilla y una sensación térmica que rozó los 50 grados durante la jornada del sábado, la gestión del calor y los neumáticos han sido claves. En este escenario de máxima exigencia, el gran protagonista local ha sido el utrillense Raúl Navarrete, quien ha logrado defender con uñas y dientes su liderato en la competitiva Copa Yamaha R7 ante el empuje de sus rivales directos.

El piloto de Utrillas se lleva un tercer puesto de la primera carrera y un quinto lugar en la segunda. Pero no ha sido el único protagonista del fin de semana. En Superbike, Steven Odendaal ha firmado un sábado y un domingo perfecto. Marcos Ludeña y Unai Orradre se han llevado los triunfos en Supersport, mientras Álvaro Fuertes y Marc Vich han certificado sus dobletes en Sportbike y Supersport300.

Un podio decidido por milésimas en la primera carrera

La acción para Raúl Navarrete ha comenzado con fuerza desde los entrenamientos del sábado, donde se ha adjudicado la segunda posición de salida, justo por detrás de su principal rival, Hodei Martínez, que se ha llevado la ‘pole-position’. A las 9.00 se ha disputado la primera carrera del domingo con la Yamaha R7 Cup, la cual ha dejado uno de los finales más apretados que se recuerdan en el trazado bajo aragonés.

El piloto utrillense saliendo del box con su Yamaha R7 / Motorland Aragón

Tras 10 vueltas de máxima tensión, el de Utrillas ha cruzado la meta en tercera posición con un tiempo de 20:58.435, a apenas unas milésimas de Hodei Martínez (20:58.333) y del ganador de la manga, Daniel Ocete (20:58.330). Un auténtico pañuelo que ha demostrado la tremenda igualdad de la categoría.

Susto y épica remontada para salvar los muebles

La segunda carrera del domingo ha vuelto a compactar a un grupo de siete pilotos en el grupo de cabeza, batallando en cada curva de Motorland mientras a la vez gestionaban neumáticos. Navarrete, mostrando su ambición, ha llegado a liderar la prueba y a cambiar golpes con Ocete y Martínez. Sin embargo, el drama ha llegado en la séptima vuelta: el utrillense se ha ido largo en una frenada, una maniobra que le ha hecho caer hasta la séptima plaza.

Lejos de tirar la toalla, Raúl Navarrete ha tirado de casta para iniciar una remontada exprés en los últimos giros, logrando ver la bandera a cuadros en una meritoria quinta posición, minimizando los daños del error y amarrando unos puntos de oro que le permiten mantener el liderato de la clasificación general.

Después de la cita en Alcañiz, la Yamaha R7 Cup se marcha de vacaciones con la clasificación general en un puño. Navarrete retiene la placa de líder por un solo punto sobre Martínez y cuatro sobre Ocete, el gran triunfador del fin de semana con su doblete. La competición se reanudará en el mes de septiembre, donde las citas de Valencia y Navarra decidirán el campeón de esta emocionante temporada.

Dobletes y dominio en el resto de categorías del ESBK

Más allá del éxito del piloto de las Cuencas Mineras, el fin de semana en Motorland ha dejado grandes nombres propios. El sudafricano Steven Odendaal ha firmado un fin de semana perfecto en la categoría reina de Superbike con la consecución de la pole y la victoria, afianzando su liderato en la defensa del título.

Marcos Ludeña se ha impuesto el sábado en Supersport, aprovechando la sanción de su máximo rival Unai Orradre, quien se ha tomado la revancha el domingo adjudicándose una espectacular victoria. En Sportbike y Supersport300, Álvaro Fuertes y Marc Vich han certificado sendos e incontestables dobletes, dominando de principio a fin en sus respectivas categorías.

En la categoría de los más pequeños, Javier Vigueras ha destacado con dos victorias en el Pre-Talent, mientras que el piloto chino Shengbo Sun se ha impuesto en la ESBK Talent del domingo. Con buena presencia de asistencia en las gradas y el paddock, Motorland Aragón cierra el Campeonato de España de Superbikes y arranca la cuenta atrás para su cita reina: el Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP, que se celebrará del 28 al 30 de agosto.