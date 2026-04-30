Retoman la última fase de las obras de urbanización de la residencia de Alcañiz

Los operarios de la promotora que construye la nueva residencia de mayores en la Ronda de Belchite de Alcañiz han regresado a las obras. Como cuenta este jueves uno de ellos a LA COMARCA, hace tres días que están realizando de 8.00 a 18.00 con maquinaria pesada labores de reforma en la acera izquierda, que en estos momentos se encuentra levantada y separada de la vía por un vallado, y pasarán a continuación a ejecutar la demolición del muro que linda con la Ribera del Guadalope. Estas obras adjudicadas a la sociedad empresarial formada por Adiante, ICR Construcción y Bonhomía Care llevaban seis meses paradas a la espera de continuar los trabajos de adecuación y urbanización de la parcela, que se han retomado esta misma semana y que, según ha anunciado el Ayuntamiento alcañizano, se prolongarán unas seis semanas.

Mientras esto ocurre, la calle Cantonetes, de un único sentido y que une Ronda de Belchite con la calle José Pardo Sastrón, registra cortes puntuales pero continuos, aunque se intenta que no coincidan con los horarios de acceso del instituto y de la guardería municipal La Selveta. El Consistorio ha colocado cartelería y unas vallas para informar de que mientras se prolonguen las obras estará prohibido el estacionamiento en la calle, utilizándose solamente como carril de circulación y acceso a vados.

También se ha modificado la ubicación habitual de los contenedores localizados al final de la acera en la que inrtersección entre la calle Cantonetes con la de José Pardo Sastrón y se han colocado en esta última, en su confluencia con la calle Concepción Gimeno Gil.

Según ha informado también el Ayuntamiento, durante esta semana la obra clave va a ser la demolición del muro, que va a generar polvo en suspensión en toda la zona. Y se aprovecharán los próximos días, adelantando las tareas para evitar que coincidan con la llegada de las temperaturas más altas, lo que provocaría más inconvenientes a los residentes por el hábito de abrir las ventanas o refrescar las viviendas por las noches. Como consecuencia de estas obras, el Consistorio comunica que "se ha establecido que el escombro sea retirado al interior de la parcela" y se cargue en camiones dentro de la misma para minimizar las molestias a los vecinos.

Retraso en la apertura

De acuerdo con los plazos que se manejan en la promotora de la residencia privada, estas obras deberían haber concluido en seis semanas y será entonces cuando quede a expensas de la concesión de la licencia de actividad por parte del Consistorio municipal, que después se elevará al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Una vez se cuente con este permiso se procederá a la apertura del centro sociosanitario.

Las obras en la esquina de la calle Cantonetes con Ronda de Belchite han sido las más conflictivas. / E. M.

Las obras acumulan un retraso considerable respecto a los plazos inicialmente publicados, pues la apertura se anunció primero para el otoño de 2024 y posteriormente se aplazó a 2025. En sí la construcción y reforma del interior del complejo lleva meses acabada, aunque un desencuentro entre el Consistorio y la promotora sobre quién debía perfilar los últimos retoques de la urbanización mantuvo la instalación sin operarios durante medio año. Según se ha publicado, el Ayuntamiento de Alcañiz llegó a proponer revocar la licencia a la constructora si no cumplía con los trámites y las obras contratadas.

Superado el bache, como decimos, la actuación se ha retomado y la promotora ha reanudado las obras en la esquina de la acera de la calle Cantonetes con Ronda Belchite y a lo largo de toda la vía, en el lado próximo al propio centro residencial.

La Fundación Rey Ardid gestiona el complejo

Como ya publicó este medio, el proyecto para construir una residencia privada en Alcañiz en la parcela de las antiguas Dominicas responde a un acuerdo suscrito en 2020 entre el Ayuntamiento, las hermanas Dominicas y la Fundación Rey Ardid, que gestionará el complejo y que ha encargado a la citada promotora la remodelación de toda la infraestructura. Muro adentro, la parcela tiene tres plantas levantadas y se está acondicionando la zona de jardin, parque urbano e infantil y las zonas accesibles para los usuarios del equipamiento en el coso intermedio. En total, el equipamiento ronda los 16.000 euros, con más de 6.000 metros cuadrados de inmueble residencial, por el que la empresa pagó 900.000 euros. La obra tiene un valor total de unos 1.235.000 euros, también sufragados por el ayuntamiento.

Antes de que la Fundación Rey Ardid pueda administrar el complejo necesitará el plácet del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Y será, con este último trámite resuelto, cuando se puedan poner en funcionamiento las 150 plazas del centro geriátrico, distribuidas en 40 habitaciones dobles y 70 individuales. Una parte de ellas se concertará con el Gobierno de Aragón. También generará 80 empleos directos y contendrá un centro de día con capacidad para 30 personas, que solo estarán durante el día en el edificio para pernoctar en sus propios domicilios.