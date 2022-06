Riesgo extremo ante una ola de calor histórica que amenaza con incendios y medidas de alerta

Una ola de calor histórica amenaza el territorio bajoaragonés, donde se están registrando las máximas de Aragón en municipios como Híjar. La intensidad de las temperaturas se disparará durante las próximas jornadas. Si no se forman tormentas, la previsión es alcanzar hasta 44º. Con los termómetros disparados, la amenaza de incendios está presente en cada rincón, y los primeros se desataron el miércoles y el jueves.

El más grave, el declarado en la tarde del jueves en Nonaspe, donde ardían casi 700 hectáreas sin control en la localidad del Bajo Aragón-Caspe y el fuego avanzaba hacia Mequinenza. El fuerte viento dificulta las labores de extinción del amplio operativo desplegado. En la tarde del miércoles, en Valderrobres se quemaron 25 hectáreas, que pudieron originarse tras una imprudencia.

El Gobierno de Aragón pide a los ciudadanos que restrinjan su actividad física al aire libre mientras dure la ola de calor. Así se ha puesto de manifiesto durante la rueda de prensa que, con caracter de urgencia, han convocado el jueves por la tarde la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez y el consejero de Agricultura, Joaquín Olona. Ambos han calificado la situación como de «muy grave» y han hecho un llamamiento a la ciudadanía a tomar «todas las medidas posibles» para evitar exponerse al intenso calor que en algunos lugares puede ser de récord, no solo para un mes de junio, si no desde que existen registros.

Durante el acto los responsables han anunciado que se ha activado la fase de alerta del Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR) debido a la situación de riesgo previsto por las altas temperaturas en varios puntos de la Comunidad Autónoma de Aragón. La activación del PLATEAR en fase de alerta se identifica con la existencia de informaciones procedentes de servicios de previsión y alerta o de los servicios ordinarios de intervención que, por evolución desfavorable, pudieran ser generadoras de una emergencia en la que hay que aplicar medidas de protección civil. «Estamos ante una situación realmente grave. Nos afecta una ola de calor histórica y debemos evitar en la medida de lo posible cualquier situación de riesgo. Hacemos una llamada a la prudencia y a la responsabilidad», ha explicado Pérez.

Los consejeros han hecho especial hincapié en la actividad física y en los eventos deportivos. Carreras como la mítica ‘Quebratantahuesos’ que debía disputarse en los Pirineos este fin de semana ha sido una de las primeras competiciones en aplazarse y se buscará una fecha alternativa. «Me veo en la obligación ya de no de pedir prudencia, si no de pedir que se suspenda o reducir cualquier actividad lúdica o deportiva», ha manifestado por su parte el consejero Olona. Montaña Segura ha invitado a no programar durante estos días competiciones en montaña

«Limitar actividades agrícolas»

El Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón insta también a la población a extremar las medidas de precaución para evitar generar un incendio forestal. Han recordado que en esta época está, en general, prohibido el uso del fuego en el monte y su entorno (quemas, barbacoas). Además, el uso de maquinaria que pueda generar chispas como cosechadoras o radiales y la manipulación de petardos o fuegos de artificio deben realizarse extremando las medidas de prevención. Por último, si se tiene una vivienda en un entorno forestal se debe eliminar la vegetación seca y otros combustibles del entorno para evitar que un incendio pueda afectar a la vivienda.

No solo se han referido a actividades deportivas y lúdicas. Pérez y Olona han subrayado el «peligro» que implica cosechar o llevar a cabo distintas actividades agrícolas durante los días que dure la ola de calor. En la misma línea se refirió, de cara a prevenir golpes de calor, a la hora de desempeñar actividades laborales que requieran de un esfuerzo y exposición al calor, como pueda ser la albañilería. Asimismo, ha pedido prescindir de salidas campestres por caminos y zonas forestales.

Más calor el fin de semana

Las temperaturas podrían alcanzar récords históricos en algunos observatorios del Bajo Aragón Histórico, no solo para un mes de junio si no la máxima histórica absoluta. Se esperan temperaturas que, de no producirse tormentas, alcanzarían los 43ºC o 44ºC. Las comarcas del Bajo Martín y Bajo Aragón-Caspe son las más propensas a que el calor se dispare en este tipo de situaciones. La localidad de Híjar registró el miércoles la temperatura más alta de Aragón con 42,2ºC. Caspe alcanzó los 41,4ºC y Alcañiz 40,8ºC. Al cierre de esta edición Híjar registraba 40,6ºC, Caspe 41,1ºC y Alcañiz 39,3ºC.

El intenso calor puede, asimismo, favorecer el crecimiento de nubes de evolución que desemboquen en tormentas. En este tipo de situaciones las tormentas generan fuertes vientos y el aparato eléctrico asociado a los cumulonimbus dispara la probabilidad de que se genere un incendio forestal por impacto de rayo. Precísamente en Híjar el consistorio adelantará la apertura de las piscinas públicas y subrayó que los hijaranos, acostumbrados a altas temperaturas, llevan varios días ya limitando sus actividades al aire libre.