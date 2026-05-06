La rogativa entre Vallibona y Peñarroya ya tiene cartel, espera alcanzar las 700 personas inscritas y aspira a la protección de la Unesco

Vallibona y Peñarroya de Tastavins volverán a caminar juntos como hacen cada siete años desde el siglo XIV. Será el sábado 16 de mayo con la rogativa que partirá desde la localidad castellonense sobre las 7.00 para completar los casi 27 kilómetros que distan de la población matarrañense. Esperan a unas 700 personas, la cifra de la última edición en 2019 y ya hace un mes habían superado las 500 inscripciones.

Para almuerzo y cena es obligatorio apuntarse y hay que hacerlo esta semana antes del día 9. A la caminata puede unirse quien desee participar de forma libre, pero por cuestiones de logística, también se recomienda formalizar la inscripción en cualquiera de los dos ayuntamientos.

"Contamos con numerosos voluntarios que velarán porque todo salga bien y todo el mundo esté atendido, estará Protección Civil y en el recorrido habrá personal sanitario para socorrer cualquier incidente que pudiera darse", dijeron Ricardo Blanch y Juan José Palomo, alcaldes de Peñarroya y Vallibona respectivamente. Ese día se intercambiarán los bastones de mando y, por lo tanto, municipios. "Es un acto que muestra el respeto y la confianza que nos tenemos ambas poblaciones, tanto que entregamos nuestro pueblo a buenas manos unas horas", sonrieron.

A por la protección de la Unesco

Ellos vestirán la indumentaria de la época y se ha respetado todo lo posible los detalles originales, incluso el menú de la cena a base de arroz con bacalao y judías. Ambos ayuntamientos quieren que sea Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco porque, dicen, es una de las romerías más antiguas de Europa. "Además de que data de hace tantos años siempre se ha celebrado cuando ha tocado, cita a una gran cantidad de personas de estos dos pueblos y de muchos más porque discurre por más poblaciones en el camino", añadieron.

Según avanzaron, la candidatura ya está presentada en la Unesco junto a otras festividades de este estilo como el Sexenni de Morella. La rogativa de este 16 de mayo servirá, además, para completar información e imágenes de cara al expediente que esperan que prospere. "Si tienen dudas de algo, en la rogativa quedarán despejadas seguro", añadieron. El pasado año hubo una avanzadilla con el 'l'Anunci' de la rogativa de 2026.

Durante la jornada se representará la obra de teatro que recrea lo que sucedió en 1347 y que dio pie a esta celebración. Actores y actrices de ambos pueblos encarnarán a los siete chicos vallibonenses que encontraron en Peñarroya de Tastavins a siete chicas con quienes casarse y tener hijos para revitalizar la localidad que quedó devastada debido a la peste negra. Desde entonces, cada siete años se celebra esta rogativa que no decae con el paso del tiempo. En 2019 participaron 700 peregrinos.

El texto de la obra es de Desideri Lombarte, y es mosen Paco de Vallibona quien se encarga de que salga a escena cada siete años. "Se le agradece mucho el esfuerzo porque ya tiene una edad avanzada y esta representación es la mejor forma de que todo el mundo conozca bien lo que pasó", comentaron ambos.

La edición de este año ya tiene cartel, que se ha presentado también entre ambos ediles en la ermita Virgen de la Fuente, escenario clave en la llegada de la rogativa el próximo día 16. El cartel es obra de Tomás Blanch, vecino de Peñarroya.