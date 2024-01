Rubén G. Bielsa ya es profeta en su tierra

Ser profeta en tu tierra no es nada sencillo. Ejemplos como la Brasil de 1950 que perdió la Copa del Mundo en casa ante Uruguay o el de la España de 1982 que tan solo venció a Yugoslavia en el que fue nuestro mundial son pruebas de ello. Sin embargo, nada tuvo que ver todo aquello con la presentación de ‘Breve Historia de la Selección Española de Fútbol’ a cargo del periodista, escritor e investigador Rubén García Bielsa este viernes en su villa natal.

Ante un salón de actos de la Casa de Cultura abarrotado por más de 200 amigos, familiares y vecinos, el andorrano logró, sin duda, la mención summa cum laude. “Uno siempre tiene expectativas, pero lo de ayer superó absolutamente todo. El salón de actos estaba desbordado, incluso con gente de pie, y este va a ser uno de los mayores momentos que voy a tener toda mi vida. Lo pasamos bien y ver que tu pueblo se vuelca así con algo que has ido madurando tres años es para estar orgulloso”, subrayó el joven escritor andorrano. La sensación fue de victoria por goleada. Como aquella de España a Malta hace 40 años y que sirvió, a la postre, que por vez primera la publicación de García Bielsa viese la luz del público en Sevilla hace ya unas semanas con la presencia de Ilustres como Juan Señor, Víctor Muñoz o el Lobo Carrasco. Después fue el turno de Gijón y este 12 de enero, al fin, de Andorra.

La presentación comenzó con la reproducción de un vídeo introductorio locutado por la periodista Alicia Martín y que contó con declaraciones de voces autorizadas del mundo del fútbol como Iván Díaz, periodista en Estadio Deportivo en Sevilla; Frichu Yustas, historiador del Real Sporting de Gijón, Alfredo Relaño, presidente honorífico del diario As y también prologuista de la obra y Juan Señor, ex jugador de la selección y también del Real Zaragoza. “Buenas tardes a todos. Hoy debería estar allí, pero tengo fiesta en familia. Sino estaría allí con mi amigo Rubén. Me siento copartícipe. Gracias a dios tenemos ese libro que es una magnífica historia de la selección española. Es una obra con puntos suspensivos y seguirá”, relató Relaño.

Desarrollo de la presentación del libro de Rubén García Bielsa ante un salón de actos de la Casa de Cultura abarrotado. / E.P.

Así pues, sirvió este audiovisual para entrar en calor y romper el hielo. A partir de ahí los minutos se fueron sucediendo y los nervios templándose. El también local José Ángel Aznar fue el moderador y la presentación se convirtió en una charla coloquio también muy didáctica. “Actualmente es impensable pero antes el fútbol era mucho más amateur. Hubo un tiempo en el que no hubo cambios ni tarjetas o en el que un partido se decidía por una moneda”, apuntó el autor.

Ya en la segunda parte se abrió el turno para preguntas el cual se dilató por la amplia presencia de vecinos. Entre estas, se le demandó a García Bielsa por su XI histórico de La Roja. Fue el siguiente: Casillas-Ramos-Quincoces-Gordillo-Busquets-Xavi-Xabi Alonso-Di Stefano-Villa-Samitier. Eso sí, como bien refleja esta obra, la historia de la selección no son solo buenos momentos. También hubo tiempo para recordar la década de los 50 y la de los 70, dos oscuras etapas para el fútbol nacional.

De este modo se llegó ya al tiempo de descuento. En este García Bielsa recuperó todo el protagonismo y culminó con un último gol por la escuadra. “Siempre me he puesto melancólico cuando mi madre me acompañaba a la estación de autobuses de Andorra para marchar. He estudiado en Madrid y vivido en Francia durante un tiempo. Siempre surge esa chispa por querer volver. Ha llegado un momento que decidí que siempre iba a haber un viva San Macario cuando llegase a la ermita al final de la carretera”, apuntilló el de la villa minera.

Rubén García Bielsa junto a sus padres, su hermana y su cuñado este viernes tras la presentación del libro en Andorra. / E.P.

‘Breve historia de la selección española de fútbol’

‘Breve historia de la Selección Española masculina de fútbol’ aglutina en apenas 300 páginas las principales efemérides, así como un sinfín de anécdotas de La Roja durante toda su historia. Los capítulos se distribuyen por décadas para facilitar una lectura «concisa y amena». Además, aparecen guiños a su Andorra natal. Sin ir más lejos, aparece Alberto Belsué, clave en la Euro1996 y quien comenzó sus pasos como futbolista en la Villa Minera antes de dar el salto a la capital aragonesa.

Tampoco ha pasado inadvertido aquel Real Zaragoza glorioso de los Cinco Magníficos que ganó Copa del Rey y Copa de Ferias en 1964 y que contribuyó activamente a la selección española que se proclamó campeona de Europa en ese mismo año. «Gracias al buen momento del Real Zaragoza llegaron a la selección jugadores como Marcelino, Lapetra o Severino Reija. El primero de estos marcó el gol más famoso de la época. Sirvió para ganar esa Eurocopa», apuntó el autor.