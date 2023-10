La ruta escolar Alcañiz-Caspe la habilitó Teruel el curso pasado firmando una excepcionalidad

La reivindicada ruta escolar entre Alcañiz y Caspe que piden 28 alumnos bajoaragoneses que estudian Formación Profesional en el IES Mar de Aragón se habilitó en el anterior curso 2022-2023, pese a que existía el mismo problema burocrático que ahora. El Servicio Provincial de Zaragoza debía licitar la línea, pero interpretaba que en la capital bajoaragonesa ya se ofertaba FP; así que el Servicio Provincial de Teruel autorizó una excepcionalidad para costear el autobús. Es decir, que aunque existe un requerimiento de Intervención de la DGA por el que Teruel sólo puede contratar rutas que tengan como destino un centro de la provincia turolense, se hizo una excepción para «garantizar el derecho a la educación».

La anterior directora del Servicio Provincial de Teruel, Mamen González, fue quien firmó un documento argumentando las razones por las que debía de financiarse la línea Alcañiz-Caspe y se autorizó un presupuesto, con el respaldo del departamento de Educación del Gobierno de Aragón, entonces dirigido por Felipe Faci (PSOE). Según fuentes del Servicio Provincial de Teruel que participaron activamente en el proceso -consultadas por La COMARCA- la excepcionalidad es una cuestión de «voluntad política» que requiere «actuar más allá de la literalidad de la norma».

No obstante, la ruta no se llegó a licitar porque ninguna empresa de autobuses de la zona aceptó la oferta. Lo consideraron un servicio «deficitario», ya que no disponían ni de personal suficiente ni de un vehículo grande en la franja horaria requerida. Si la línea se volviera a licitar en este curso 2023-2024, no quedaría desierta ya que el responsable de Hife en Aragón, Roberto Mateo, aseguró a La COMARCA que esta empresa de transporte dispone de los medios para asumirla.

Por su parte, el actual director del Servicio Provincial de Educación en Teruel, José María Castán, insistió hace dos semanas durante su visita al colegio de Alacón, en que la ruta Alcañiz-Caspe se trataba de un «tema complejo», porque «no se licita desde Teruel». «Por eso estoy en constante colaboración y contacto con la dirección provincial de Zaragoza, que es desde donde se tiene que gestionar, para que los alumnos tengan una solución lo antes posible», dijo Castán. Asimismo, señaló que «van a intentar modificar la normativa de transportes actual para que esta favorezca a los alumnos del medio rural».

El portavoz de Educación del grupo socialista y exalcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha criticado en varias ocasiones en las Cortes de Aragón que las explicaciones dadas por el Servicio Provincial de Teruel y la consejera de Educación, Claudia Pérez (PP), son una «verdad a medias». «Existe un informe de intervención que establece que esa ruta no se puede contratar desde Teruel, pero también hay una excepcionalidad que puede aplicar el director provincial. El PSOE sí que contrató esa ruta en el 2021-2022. Y el curso anterior no funcionó porque no encontramos ninguna empresa que la quisiera hacer, a pesar de que la directora provincial, Mamen González, la autorizó y se consignó partida presupuestaria», explicó.

Nueva manifestación este miércoles

Los padres de los 28 alumnos afectados llevan ya un mes organizándose para trasladar y recoger diariamente a sus hijos del instituto en sus coches particulares, pese a que cuando realizaron las matriculas «se les aseguró que habría una línea escolar». El pasado 27 de septiembre convocaron una manifestación –en la que los Ayuntamientos de Alcañiz y Caspe, así como las Comarcas del Bajo Aragón y Bajo Aragón-Caspe mostraron su apoyo-, sin embargo, a día de hoy «todavía no han obtenido una respuesta por parte de Educación».

Por ello, las familias han decidido volver a concentrarse este miércoles, 18 de octubre, en la plaza de España de Alcañiz.